‘Ezel-spandoek is druppel; Marcelo vreest voor veiligheid en uit vertrekwens’

Olympique Lyon bereikte dinsdag dankzij een 2-2 gelijkspel tegen RB Leipzig de achtste finale van de Champions League, maar na afloop ging het voornamelijk om het incident omtrent Marcelo. Een supporter van les Gones toonde een spandoek met de tekst ‘Marcelo, verlaat onze club’, met tevens een afbeelding van een ezel. Ploeggenoot Memphis Depay ontstak hierdoor in woede en volgens RMC Sport wil Marcelo Lyon zo snel mogelijk verlaten.

Volgens het Franse medium voelen de Braziliaanse centrumverdediger en zijn familie zich niet langer veilig in de Zuid-Franse stad. De auto van de echtgenote van Marcelo werd onlangs beschadigd door vandalen en de verschillende bedreigingen en beledigingen zijn inmiddels ontelbaar. Daarnaast ontvangt de Zuid-Amerikaan via de sociale media regelmatig haatberichten, wat zijn vertrekwens lijkt te verklaren.

Het is niet de eerste keer dat Marcelo op een dergelijke manier wordt bejegend door de aanhang van Lyon. De voormalige PSV'er heeft een zeer slechte band met de ultra's van de club. Na een 2-1 nederlaag tegen Benfica in de Champions League, eerder dit seizoen, werden de spelers van trainer Rudi Garcia opgewacht op het vliegveld en daar ontstond een flinke woordenwisseling tussen Marcelo en de harde kern. Het leidde bijna tot een handgemeen en sindsdien leven de Braziliaanse verdediger en de ultra's op gespannen voet met elkaar.

Depay ging dinsdagavond door het lint nadat hij het spandoek gericht aan Marcelo ontdekte. De aanvaller, die in de slotfase voor de belangrijke gelijkmaker tekende, sprak de man die het spandoek in zijn handen had er gelijk op aan. Ploeggenoten van Lyon kregen het aan de stok met de ultra's op de tribune, waarop stewards de spelers en supporters uit elkaar moesten houden. "Kijk naar me! Wat zie je? Boosheid? Ik ben furieus, ik ben kwaad en ik weet eerlijk gezegd niet wat ik hierop moet zeggen”, zei de verontwaardigde Depay na afloop in gesprek met RMC Sport.