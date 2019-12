‘Er ligt een aanbod voor hem van Barcelona, maar ik weet niet wat hij doet’

Carlos Vela heeft recentelijk een aanbod gehad van Barcelona, zo weet landgenoot Jonathan Dos Santos te melden. De middenvelder van Los Angeles Galaxy kent de aanvaller van Los Angeles FC goed, want het tweetal trok bij het nationale elftal van Mexico lange tijd met elkaar op. Barcelona was in januari ook al in de markt voor Vela, maar toen werd besloten om Kevin-Prince Boateng op huurbasis over te nemen van Sassuolo.

"Het klopt dat er een aanbod van Barcelona op tafel ligt voor hem", laat Dos Santos weten in een interview met het Colombiaanse radiostation W Radio. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat zijn keuze zal zijn. Carlos is erg gelukkig in Los Angeles en in dit elftal. Het is daarentegen wel uniek dat Barcelona hem wil hebben, het beste team ter wereld. Als Mexicaan hoop ik van harte dat het hem zal lukken."

Vela, sinds januari 2018 actief in de Major League Soccer, liet in oktober tegenover de New York Times weten dat Barcelona hem inderdaad in januari naar het Camp Nou wilde halen. "Ik was echt dicht bij een overgang richting Barcelona. Wie zegt nou 'nee' tegen vier maanden samenspelen met Lionel Messi, om vervolgens terug te keren naar Los Angeles? Genieten, leren en dan weer terug naar huis." De Catalaanse grootmacht vulde de selectie uiteindelijk tijdelijk aan met Boateng, die overigens geen grootse indruk maakte tijdens zijn verhuurperiode in Barcelona.

De dertigjarige Vela, die sinds het WK van vorig jaar niet meer is uitgekomen voor Mexico, speelde voor zijn verhuizing naar de Verenigde Staten bijna zeven jaar in het shirt van Real Sociedad, met 66 doelpunten in LaLiga als eindresultaat. In bijna twee jaar als speler van Los Angeles kwam de Mexicaanse aanvaller tot 53 treffers in 68 optredens. Afgelopen seizoen werd de 72-voudig international uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de MLS.