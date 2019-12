Van Bommel tikt PSV-supporters op de vingers: ‘Dat kan gewoon niet’

Mark van Bommel keek zaterdag na het tweede doelpunt van PSV tegen Fortuna Sittard enige tijd richting de tweede ring in het Philips Stadion, wat her en der voor verbazing zorgde. De PSV-trainer zocht contact met zijn vader, zo liet hij na afloop weten. Vier dagen later, op het persmoment voorafgaand aan het Europa League-duel met Rosenborg BK, komt Van Bommel terug op het veelbesproken moment. De oefenmeester van de Eindhovenaren laat zich tevens uit over Pablo Rosario, die tegen Fortuna werd uitgefloten door de fans van PSV.

"Het maakt niet uit of je een speler goed of slecht vindt", wordt Van Bommel woensdagmiddag op de persconferentie geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad. "Een speler van je eigen team moet je niet uitfluiten. Dat kan gewoon niet." Rosario werd zaterdag tegen Fortuna niet alleen uitgefloten. Toen bekend werd gemaakt dat zijn plaats in de rust werd ingenomen door Érick Gutiérrez, klonk er gejuich in het Philips Stadion.

Van Bommel over tegenvallend PSV: 'Misschien de lat te hoog gelegd'

Het moment tussen Van Bommel en zijn vader na de tweede PSV-treffer tegen Fortuna wordt ook onder de loep genomen door de oefenmeester van PSV. "Dat er op me wordt gelet? Tja, dat is altijd zo", weet Van Bommel uit ervaring, zeker gezien de tegenvallende prestaties van zijn elftal in de afgelopen periode. "Nu misschien wat meer. Mijn vader zit in de tweede ring. Ik was hem even aan het zoeken en kon hem niet vinden."

Het Europese treffen met Rosenborg is niet meer van belang voor PSV, want uitschakeling in de Europa League is reeds een feit, zelfs als donderdag het aantal van tien punten wordt bereikt. Van Bommel zag Ajax met tien punten stranden in de groepsfase van de Champions League. "Normaal gesproken moet je al je thuiswedstrijden winnen en uit ergens een gelijkspel binnenhalen. Maar, het gebeurt wel vaker dat je tien punten haalt en toch niet doorgaat." De PSV-coach wil ondanks alles gewoon winnen van Rosenborg. "De wedstrijd gaat om vertrouwen, de ranking voor PSV en natuurlijk is er ook gewoon geld te verdienen."