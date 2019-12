Jasper Cillessen moet vrezen na zege op Ajax: ‘De positie ligt open’

Jasper Cillessen toog afgelopen zomer van Barcelona naar Valencia met de bedoeling om in de sinaasappelstad meer aan spelen toe te komen en de Oranje-international was vooralsnog de eerste keus onder de lat bij los Che. Vanwege een blessure bij Cillessen nam Jaume Doménech dinsdagavond in de Champions League echter de honneurs waar in het doel en de 29-jarige doelman maakte een prima indruk.

Nadat hij zich afgelopen weekend tegen Levante ook al liet gelden, had Doménech in de Johan Cruijff ArenA een antwoord op inzetten van onder meer Lisandro Martínez en Hakim Ziyech. Mede hierdoor verzekerden de Spanjaarden zich door een 0-1 overwinning ten koste van de Amsterdammers van een plekje in de knockout-fase van het miljardenbal en het lijkt voor Cillessen een aardige klus te worden om Doménech weer uit het doel te verdrijven.

“Jaume krijgt dezelfde kansen als ieder ander, het ligt aan hemzelf of hij speelt of niet”, wordt Valencia-trainer Albert Celades geciteerd door Superdeporte. “We sluiten niemand uit en gaan altijd op onze gevoelens af voordat we een beslissing nemen. De positie ligt open, net als andere posities. We hebben niemand beloofd dat hij altijd zal spelen, dat geldt ook voor het doel.”

“Hij heeft misschien niet zo’n grote naam, maar ik ben erg blij met zijn optredens. Niet alleen tegen Ajax of tegen Levante, maar ook vanwege zijn eerder wedstrijden tegen Getafe en Osasuna waarin hij onder moeilijke omstandigheden doelpunten tegen kreeg. Wij bleven echter rustig omdat we zijn kwaliteiten kenden”, gaat Celades verder over Doménech.

“Het klopt dat Cillessen tot nu toe het meest heeft gespeeld, maar we hebben ons geen zorgen gemaakt. We wisten dat Jaume een keeper is met de kwaliteiten om voor Valencia te spelen. Op dit moment kunnen we hem alleen maar loven en bedanken voor zijn optreden. Als trainer heb ik hem niet de kansen gegeven die hij verdient, maar hij staat er bij ons enorm goed op. Zowel sportief als op persoonlijk vlak.” Doménech staat sinds 2015 onder contract bij Valencia, nadat hij daarvoor twee seizoenen bij de B-ploeg had gekeept. De doelman kwam vooralsnog 62 keer in actie namens zijn werkgever