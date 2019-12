Van der Vaart verklaart Europese aftocht Ajax: ‘Dan wordt het heel mager’

Ajax werd dinsdag door Valencia (0-1) uitgeschakeld in de Champions League, tot grote teleurstelling van Rafael van der Vaart. De oud-middenvelder van de Amsterdams club baalt van de vroegtijdige eliminatie van Ajax in het miljardenbal, maar is aan de andere kant ook benieuwd hoe het elftal van trainer Erik ten Hag reageert op de mokerslag op het Europese toneel.

"Het is gewoon klote", verzucht Van der Vaart een dag na de nederlaag van Ajax in gesprek met de NOS. "Tien punten, zoveel goede wedstrijden gespeeld en tegen Chelsea met drie doelpunten voor… Dan denk je: het komt nog wel goed. Maar er zo uitvliegen doet wel pijn, denk ik." Van der Vaart heeft niets aan de complimenten voor het goede spel in voorgaande duels. "Je hebt er allemaal geen reet aan. Je ligt eruit. Het is wel heel lullig dat het met tien punten gebeurt. Je hebt mooie wedstrijden laten zien met alles erop en eraan."

Ten Hag: 'Frustrerend dat we juist in deze fase Promes, Neres en Labyad missen'

Van der Vaart denkt dat Ajax tegen Valencia flink heeft geleden onder de absentie van Quincy Promes en David Neres. "Zoals bij elke topploeg, als je de twee, drie beste spelers weghaalt, dan wordt het wel heel erg mager. Door die drie besten, of in dit geval eentje die niet meedeed (Promes, red.), Neres kan je ook nog meetellen, gaan die anderen ook weer beter spelen. Edson Álvarez kan meedoen, Joël Veltman is dan ook opeens een hele goede verdediger. Maar als er een paar wegvallen, dan heb je gewoon een probleem."

De voormalige Ajacied is benieuwd naar de reactie van Ajax in de Eredivisie na het echec tegen Valencia. "Nu moeten de grote spelers het laten zien. Twee keer verloren, tegen Willem II (0-2, red.) was al schandalig. Dus laat het maar zien. En je krijgt ook meteen een lekkere tegenstander (AZ, red.). Ik ben heel benieuwd hoe dat in de koppies gaat zitten."