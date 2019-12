‘Arsenal kan zich officieel gaan melden na ontslag in Italië’

Arsenal nam onlangs afscheid van Unai Emery en Fredrik Ljungberg heeft sindsdien als interim-manager de touwtjes in handen in het Emirates Stadium. De Zweedse clubicoon lijkt echter geen oplossing voor de lange termijn te zijn in Noord-Londen en the Gunners zijn in de tussentijd druk op zoek naar een permanente opvolger van Emery. De beslissing van Napoli om Carlo Ancelotti de laan uit te sturen zou daarbij uitkomst kunnen bieden voor de huidige nummer negen van de Premier League.

Onder meer The Independent weet woensdag namelijk te melden dat Ancelotti geldt als een voorname kandidaat om bij Arsenal aan de slag te gaan. Mikel Arteta en Patrick Vieira staan naar verluidt nog altijd bovenaan het lijstje, maar drievoudig Champions League-winnaar Ancelotti zou eveneens een aantrekkelijke optie zijn. De Italiaan geniet nog altijd een uitstekende reputatie in Londen vanwege zijn dienstverband bij Chelsea. In het seizoen 2009/10 won hij de dubbel met the Blues.

Viera: 'Ik ben bezig met OGC Nice en niet met Arsenal'

Bovengenoemde Engelse kwaliteitskrant voegt toe dat Arsenal nog geen officiële toenadering heeft gezocht tot Ancelotti. Vertegenwoordigers van de oefenmeester hebben de afgelopen weken echter wel meerdere malen met de club gesproken en ook vlak voor het ontslag van de trainer bij i Partenopei was er nog contact. De oefenmeester werd dinsdagavond ondanks een 4-0 zege op Racing Genk, die een ticket voor de knock-outfase van de Champions League opleverde, de laan uitgestuurd. Napoli maakt in de Serie A echter een dramatisch seizoen door en bezet momenteel de zevende plek, met een achterstand van zeven punten op nummer zes Atalanta.

Nu Ancelotti officieel werkeloos is, zou Arsenal officieel contact op kunnen nemen met zijn entourage. De Londenaren zijn overigens niet de enige kandidaat die aast op de komst van de zestigjarige trainer: stadsgenoot West Ham United en Everton hebben zijn naam naar verluidt ook omcirkeld. Hoeveel kans deze clubs maken blijft overigens de vraag, daar Ancelotti in de afgelopen twintig jaar eigenlijk alleen werkzaam was in de Europese top.