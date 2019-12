AZ neemt geschorste Myron Boadu en nieuwkomer mee naar Engeland

Myron Boadu mag vanwege een schorsing donderdagavond niet in actie komen tegen Manchester United, maar de spits zal wel van de partij zijn op Old Trafford. AZ laat woensdag via de officiële kanalen weten dat de jongeling gewoon met de selectie meereist naar Engeland voor het Europa League-treffen.

Naast Boadu is ook winteraanwinst Hakon Evjen aanwezig in Manchester. De negentienjarige Noor is pas vanaf januari speelgerechtigd voor AZ, dat FK Bodö/Glimt tweeënhalf miljoen euro betaalt voor zijn diensten. Doordat de Noorse club voor die tijd niet meer in actie komt, krijgt de jonge middenvelder alvast de kans om kennis te maken met zijn nieuwe ploeggenoten.

AZ verzekerde zich in de vorige speelronde tegen Partizan Belgrado al van Europese overwintering en kan donderdag bij winst op Manchester United zelfs groepswinst veiligstellen. The Red Devils hebben op dit moment een punt meer dan de formatie van trainer Arne Slot.

Selectie AZ:

Doel: Bizot, Schendelaar, De Boer

Verdediging: Svensson, Vlaar, Ouwejan, Wijndal, Sugawara, Kramer, Wuytens

Middenveld: Midtsjö, Koopmeiners, De Wit, Clasie, Goudmijn, Reijnders

Aanval: Stengs, Idrissi, Druijf, Aboukhlal.