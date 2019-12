Kritiek op Noa Lang vanwege reactie bij wissel: ‘Doe gewoon normaal’

Noa Lang startte dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan vanuit de basis in een Champions League-duel. Bij afwezigheid van de geblesseerden Quincy Promes, Zakaria Labyad en David Neres koos Ajax-trainer Erik ten Hag voor de talentvolle buitenspeler tegen Valencia (0-1). Hij speelde echter een ongelukkige wedstrijd en werd in de tweede helft vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. Jan van Halst is kritisch op de manier waarop Lang reageerde op zijn wisselbeurt.

Lang leed in de eerste helft regelmatig balverlies en was ongelukkig in zijn acties. Met nog twintig minuten op de klok koos Ten Hag ervoor om het talent te wisselen. Lang was zichtbaar teleurgesteld toen hij naar de kant liep. "Ik denk dat hij kwaad is op zichzelf, maar dan nog is dit raar gedrag”, aldus Van Halst bij Ziggo Sport. "Doe gewoon normaal. Jij bent helemaal niet belangrijk. Niemand is persoonlijk belangrijk. Het gaat maar om één ding: om als elftal verder te komen. Zo wil je toch de aandacht op jezelf vestigen."

Ajax kwam moeizaam tot kansen tegen Valencia en miste de creativiteit van Neres en Promes, zag ook Daley Blind. “Dat had er ongetwijfeld wel iets mee te maken, we weten allemaal wat voor voetballers dat zijn”, aldus de routinier, die Lang prijst voor zijn inzet. "Hij heeft keihard gestreden. Maar het is duidelijk dat je twee spelers met grote kwaliteiten mist.”

Lang maakte vorige maand zijn Champions League-debuut als invaller tegen Lille OSC. Hij kwam als invaller binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Zakaria Labyad. Tegen FC Twente verscheen hij vervolgens vanuit de basis en leverde hij met drie doelpunten een belangrijke bijdrage aan de 2-5 overwinning.