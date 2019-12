Daley Blind laat ArenA schrikken: ‘Ik voelde dat ik in elkaar zakte’

Daley Blind baalt stevig van de uitschakeling in de Champions League. Hoewel hij liever nog niet aan het spelen in de Europa League wil denken, wil hij het tweede clubtoernooi van Europa wel graag winnen, zo zegt hij tegen Ajax TV. De centrumverdediger gaat in onderstaande video ook in op een moment in de tweede helft, waarbij hij niet goed werd en op de grond ging zitten.