Memphis Depay oogst lof: ‘Hij deed wat ik ook gedaan zou hebben’

Olympique Lyon-voorzitter Jean Michel Aulas is razend over de actie van een supporter die dinsdagavond het veld opkwam met een spandoek gericht tegen Marcelo. Na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen RB Leipzig wapperde hij met een doek waarop Marcelo als ezel stond afgebeeld, met daarbij de tekst: ‘Marcelo, verlaat de club’. Memphis Depay snelde op de fan af en greep naar het doek, waarna stewards de ultra’s en spelers uit elkaar moesten houden. Aulas prijst de reactie van de Nederlandse aanvoerder van de Franse topclub.

Depay tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker, waardoor Lyon zich verzekerde van een plaats in de knock-outfase. Daarna kreeg hij het aan de stok met de supporters. “Memphis Depay toonde zijn buitengewone karakter en hij liet zien dat hij een voorbeeldige aanvoerder is”, aldus Aulas na afloop van het incident. “Hij deed wat ik ook zou hebben gedaan. Als je een van je eigen spelers op zo’n manier behandelt, dan hoor je niet in een stadion thuis.”

Aulas kondigt zware sancties aan tegen de supporter die Marcelo beledigde. “We hebben hem op camera. De fan die het anti-Marcelo spandoek toonde zal op een zware manier gestraft worden door de club en voorzitter”, aldus Aulas, die de confrontatie met de ultra’s niet uit de weg gaat. “Ik ga naar hem en de supportersgroep toe. Dit zijn dingen die we als bestuur niet kunnen accepteren. Degenen die de eigen spelers op zo’n manier uitjoelen, moeten niet meer naar het stadion komen. Duidelijker kan ik niet zijn.”

De voorzitter sluit positief af: “Ik zit hier al 32 jaar en vandaag heeft Lyon zich voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Natuurlijk zijn de spelers teleurgesteld door deze vandaal die het spandoek liet zien. Ik ben ook teleurgesteld, maar we moeten kijken naar de positieve kanten van deze avond. Frankrijk heeft een tweede club in de volgende ronde van de Champions League en dat is geweldig nieuws”, besluit Aulas.