Einde dreigt bij Ajax: ‘Langer verblijf is in de meeste gevallen uitgesloten’

Ajax incasseerde dinsdagavond een dreun met de 0-1 nederlaag tegen Valencia. De formatie van Erik ten Hag zocht naarstig naar de gelijkmaker, maar de Spanjaarden hielden een vervolg van het Champions League-avontuur voor Ajax tegen. Sjoerd Mossou stelt dat Ajax tegen los Che niet alleen op het veld 'een absolute sleutelwedstrijd in zijn moderne geschiedenis' speelde.

"Een duel op de grens van een definitieve plek bij de elite van Europa, óf een pijnlijke struikelpartij in het zicht van de haven", aldus de journalist in een analyse in het Algemeen Dagblad. De nederlaag tegen Valencia kan volgens Mossou over een langere periode bezien een groeistuip blijken, maar óók het begin van stagnatie en 'in het slechtste geval' het einde van een tijdperk.

Ten Hag: 'CL-uitschakeling tegen Tottenham was intenser dan deze nederlaag'

"Komende zomer wacht Ajax een haast onvermijdelijke leegloop. Of succescoach Erik ten Hag langer in Amsterdam blijft, valt ook nog maar te bezien", aldus Mossou, die Nicolás Tagliafico, André Onana, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en David Neres opnoemt als kandidaten om Ajax te gaan verlaten. "Allemaal bleven ze dit seizoen binnenboord, maar een langer verblijf is in de meeste gevallen uitgesloten."

"Gisteravond tegen Valencia bleek al hoe groot het gat is tussen de geblesseerden Quincy Promes en David Neres enerzijds, en een jonge vervanger als Noa Lang. En ook hoe moeilijk het is om kant-en-klare versterking te halen op de transfermarkt: Edson Álvarez stelde zwaar teleur, Lisandro Martínez wordt vast een uitstekende speler, maar is, uiteraard, geen Frenkie de Jong."