Lampard: ‘Als Ajax wordt uitgeschakeld, dan zit je in een zware poule’

Chelsea heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Door een 2-1 overwinning op Lille OSC gaat het team van manager Frank Lampard als nummer twee naar de knock-outfase, terwijl the Blues na speelronde vijf nog op de derde plaats stonden. De trainer van de Engelse topclub merkte dat de verschillen in groep H niet groot waren.

Toen Chelsea bij de loting gekoppeld werd aan Ajax, Valencia en Lille, had Lampard al het idee dat het lastig zou gaan worden om de volgende ronde te bereiken. “Toen ik deze groep zag, wist ik dat het zwaar ging worden”, aldus Lampard na de overwinning op Lille. “We hebben veel veerkracht getoond door resultaten te halen tegen Lille en Ajax, zodat we deze groep overleven. Als Ajax wordt uitgeschakeld, dan zit je duidelijk een zware poule.”

Lampard prijst zijn selectie, die afgelopen zomer door een transferban niet versterkt kon worden. “Andere clubs konden geld uitgeven en zichzelf verbeteren. Dat hoort erbij als je een topclub bent. En wij hebben het gedaan met wat jongere spelers. Ik wil geen excuses blijven zoeken, maar we hebben een hoop werk te doen. Als we het gat willen overbruggen, dan zal dat niet zonder slag of stoot gaan. Dat hebben de afgelopen twee weken wel bewezen.”

Chelsea ging met succes in beroep tegen het transferverbod, waardoor de club in januari weer spelers mag aantrekken. “Ik ben er rustig onder”, reageert Lampard op de aankomende transferperiode. “Ik weet hoe deze selectie in elkaar steekt en we voelen ons sterk verbonden in de kleedkamer. We maken progressie, ondanks dat er de afgelopen weken wat tegenslagen waren. We verwachten geen gigantische zaken in januari. Als het komt, dan moet het goed zijn voor de club. Dat is aan ons om te bespreken, maar ik ben er rustig onder. Ik geloof in het team dat er nu staat. Het is niet zo dat we nu door het lint gaan omdat het transferverbod is opgeheven.”