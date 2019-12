Beleid Ajax moet doemscenario voorkomen: ‘Dit moet je intensiveren’

Ajax kon dinsdagavond kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League niet klaarspelen. De Amsterdammers verloren in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 van Valencia en moeten het nu stellen met Europa League-voetbal. "Het verhaal van ergens te blijven is moeilijker dan er te komen, geldt dus ook voor Ajax", doelt Valentijn Driessen op de plek in de halve finale van het miljardenbal vorig seizoen.

De chef voetbal van De Telegraaf stelt in zijn column vast dat de ploeg van Erik ten Hag op geen moment zichzelf was tegen Valencia. "Geen moment de geoliede aanvalsmachine, die ondanks zijn defensieve kwetsbaarheden, ook dit seizoen weer velen harten veroverden in de Champions League met flitsend en soms betoverend aanvalsspel tegen alle drie de opponenten."

Ten Hag: 'Frustrerend dat we juist in deze fase Promes, Neres en Labyad missen'

Driessen zegt dat Ajax de diepgang én goals van Quincy Promes en David Neres miste. Door het ontbreken van de aanvallers konden Dusan Tadic en Hakim Ziyech niet hun gebruikelijke spel spelen, zo klinkt het. "Ondanks de huidige tegenslag moet Ajax vasthouden aan het huidige salaris- en transferbeleid anders zal de Europese elite uit het zicht verdwijnen en zullen zij Ajax ook niet meer zien staan als vanaf 2024 een nieuw Champions Leagueformat van kracht wordt", aldus Driessen.

"Dat scenario moet ten koste van alles worden voorkomen want zoals het er naar uit ziet, is Ajax het enige ijzer dat het Nederlandse clubvoetbal in het vuur heeft om aan te sluiten bij de Europese top", vervolgt de journalist, die aangeeft dat ver komen in de Europa League ook zijn vruchten kan afwerpen. "Het beleid moet daarom niet overboord, maar worden geïntensiveerd zodat zelfs drie afwezigen op een positie is op te vangen", besluit de columnist.