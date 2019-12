Ansu Fati ‘verbaasd’ door muisstil Giuseppe Meazza: ‘Wat heb ik gedaan?’

Barcelona schakelde dinsdagavond Internazionale uit in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Ernesto Valverde was al geplaatst voor de volgende ronde en hield in Milaan enkele grote namen aan de kant. Vlak voor tijd was het invaller Ansu Fati die de winnende 1-2 maakte. Het Barcelona-talent werd met zijn zeventien jaar en veertig dagen de jongste speler ooit met een doelpunt in de Champions League. Na zijn goal was hij naar eigen zeggen ‘verbaasd’ door de silte die viel in het Giuseppe Meazza.

“Toen ik scoorde, was ik verbaasd omdat het complete stadion ineens stil was. Ik dacht: wat heb ik gedaan?”, aldus de piepjonge doelpuntenmaker. Hij werd met 16 jaar en 298 dagen de jongste speler in LaLiga, waarna hij nog geen week later de jongste doelpuntenmaker ooit werd in de Spaanse competitie. Nu hij ook trefzeker is in de Champions League, neemt hij het record over van Peter Ofori-Quaye. Ansu Fati had 155 dagen minder nodig om tot scoren te komen in het miljardenbal dan het voormalige talent, dat in het seizoen 1997/98 op jonge leeftijd trefzeker was namens Olympiacos tegen Rosenborg BK. De Ghanees was destijds 17 jaar, 6 maanden en 7 dagen oud.

“Het werd me net verteld”, reageert Ansu Fati in gesprek met Barça TV op zijn record. Hij scoorde vlak na zijn invalbeurt. “Ik ben ontzettend blij met het doelpunt en de overwinning van het team. Dit is een droom. Het lijkt dat alles ineens zo ontzettend snel gaat. Ik moet op deze manier door blijven gaan en leren van de beste spelers.” Ook tegenover Marca toont de Spaanse jeugdinternational zich gelukkig. “Ik ben nog steeds in shock, het moet nog even bezinken. Het is alsof een droom werkelijkheid wordt. Ik ben dankbaar voor iedere kans die ik krijg.”

Barcelona was in Milaan op voorsprong gekomen via Carles Pérez, een andere speler die afkomstig is uit de jeugdopleiding. “Ansu is een ongelooflijk talent”, reageert Pérez tegenover Movistar. “Wij zijn het voorbeeld voor de aanstormende talenten uit La Masia. Als je erin gelooft, dan kun je het. Barcelona heeft vertrouwen in de eigen jeugd. Zij kunnen een succes worden bij deze club.”