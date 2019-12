Veltman reageert stuk gepikeerder dan Blind op vooruitzicht Europa League

De uitschakeling in de Champions League doet pijn bij Daley Blind. De verdediger van Ajax deelt complimenten uit aan zijn ploeggenoten voor de geleverde inzet tegen Valencia (0-1 nederlaag), maar is 'boos en teleurgesteld' over het verloop van de wedstrijd. Ajax vervolgt het Europese avontuur in de Europa League en dat is 'niet het toernooi' waarin de club had willen uitkomen, zo geeft Blind toe.

"Ik moet het zelf nog een beetje analyseren, ik voel vooral emotie nu", luidt de eerste reactie van Blind voor de camera van Veronica. Volgens de mandekker speelde Ajax 'best een redelijke wedstrijd'. "Valencia heeft twee echt goede kansen gehad, denk ik. Verder hebben wij geprobeerd de wedstrijd te domineren en ik denk dat we de tweede helft heel goed spelen. We hebben alleen niet heel grote kansen gecreëerd. Een paar keer zat er net iemand tussen."

"We hebben veel strijd en passie getoond als team, maar we misten wat geluk. Het heeft ons sowieso niet meegezeten deze Champions League-campagne", voegt Blind eraan toe. Ajax moest het stellen zonder de geblesseerde David Neres en Quincy Promes en dat bleek een bittere pil, aldus Blind. "Natuurlijk heeft dat er wel iets mee te maken. Noa (Lang, red.) heeft keihard gestreden. Maar het is duidelijk dat je twee spelers met grote kwaliteiten mist."

"Op naar de Europa League dan maar. Dat is niet wat we willen, maar het zal moeten. We hadden het verdiend om in de Champions League te spelen, denk ik", concludeert Blind, wiens oprechte reactie op Twitter wordt geprezen door Kenneth Perez. "Niet helemaal eens met Daley Vlind, maar hij geeft een gentleman’s interview kort na zo'n teleurstelling", schrijft de analist op Twitter. In een ander interview, met Ziggo Sport, reageert collega-verdediger Joël Veltman een stuk gepikeerder op het vooruitzicht van Europa League-voetbal. "Ja, wrijf het er maar in...", verzucht hij. "Dit is k*u*t."

Bij het enige doelpunt van de wedstrijd speelden Blind en Veltman een opvallende rol. Blind stapte uit, toen Ferrán Torres de bal bij Rodrigo bezorgde. Omdat Veltman naar achteren liep, werd de buitenspelval opgeheven en kon de vrijstaande aanvaller scoren. Veltman legt uit waar het misging. "Ik dacht dat hij (Torres, red.) ging schieten, dan is het een verdedigende regel dat je terugloopt, maar hij gaf 'm slim mee waardoor ik buitenspel ophief. Of dat pijnlijk is? Je rekent jezelf elke tegengoal aan, dus deze is ook klote."