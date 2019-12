‘Hij leverde van de zogenaamde sterren van Ajax nog de beste prestatie’

Wim Kieft en Johan Derksen richten zich na de Champions League-uitschakeling van Ajax door Valencia tot Dusan Tadic en Hakim Ziyech. De twee vedettes konden het verschil dinsdagavond niet maken voor Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA een fatale nederlaag leed tegen de Spaanse club: 0-1.

"Het is natuurlijk wel teleurstellend: Tadic en Ziyech hebben een extreem salaris gekregen. Zij moeten het verschil maken, maar op het moment dat ze echt het verschil moesten maken op het beslissende moment, waren ze er niet", vertelt Derksen na afloop bij Veronica over Tadic en Ziyech. De ervaren analist vond dat Donny van de Beek 'van de zogenaamde sterren van Ajax nog de beste prestatie leverde'.

Met name Tadic moet het ontgelden bij Derksen. De Serviër begon in de punt van de aanval en speelde de laatste twintig minuten als linksbuiten, nadat Klaas-Jan Huntelaar zijn rentree had gemaakt. "Tadic heeft eigenlijk niks gedaan. Hij heeft geen beslissende actie gemaakt, waar hij juist om bekend staat", vervolgt Derksen. "Misschien had hij er ook wel een beetje de pest in dat hij naar links moest, want dat doet hij niet graag. Maar in het belang van het elftal en zeker als aanvoerder moet je je professioneel opstellen. Zijn enige daad was die jongen van Valencia een rode kaart aannaaien. Nou, wees er trots op." Derksen refereert daarmee aan de rode kaart die Gabriel Paulista in blessuretijd ontving, na een vermeende kopstoot jegens Tadic, die daarbij ogenschijnlijk veel theater maakte.

Kieft erkent dat Tadic het lastig had als spits en dat de aanvalsleider van Ajax leed onder de afwezigheid van de geblesseerden Quincy Promes en David Neres. "Hij is een aanspeelpunt en zijn kracht is om die ballen voorin vast te houden. Maar als er om je heen zo weinig gebeurt… De enige die telkens een beetje dreiging had was Donny van de Beek. Valencia hoefde eigenlijk alleen Van de Beek in de gaten te houden. Normaal heb je met Promes en Neres dreiging aan alle kanten", aldus de oud-spits.