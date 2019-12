Memphis Depay gaat door het lint om spandoek van eigen supporter

Memphis Depay is dinsdagavond verwikkeld geraakt in een akkefietje met de ultra's van Olympique Lyon. Na de remise tegen RB Leipzig (2-2), die dankzij een laat doelpunt van Depay tot stand kwam, liepen de spelers langs de tribunes om de fans te bedanken. Het oog van de aanvaller viel echter op een spandoek waarop zijn ploeggenoot Marcelo werd aangevallen, en daar reageerde aanvoerder Depay fel op.

Op het spandoek werd Marcelo opgeroepen om Lyon te verlaten. Hij leek daarbij te worden afgebeeld als een ezel. Depay ging door het lint: hij rende af op de man die het spandoek vasthield, met een aantal ploeggenoten in zijn kielzog. Aan de achterlijn ontstond vervolgens ruzie tussen de spelers en de ultra's. Stewards moesten ertussen komen om de gemoederen te bedaren. Depay had zijn ploeg nota bene even daarvoor naar de knock-outfase van de Champions League geschoten.

Aanvallen van het publiek op Marcelo zijn niet nieuw bij Lyon. De verdediger, die voorheen al samen met Depay bij PSV speelde, onderhoudt een slechte relatie met de ultra's van de Ligue 1-club. Na een 2-1 nederlaag tegen Benfica, eerder dit seizoen, werden de spelers van les Gones opgewacht op het vliegveld en daar ontstond een woordenwisseling tussen Marcelo en de ultra's. Het leidde bijna tot een handgemeen en sindsdien leven de Braziliaan en de achterban op gespannen voet.