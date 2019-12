Ajax verlaat Champions League met tientallen miljoenen

Het Champions League-seizoen van Ajax is voorbij. Voorafgaand aan de laatste speelronde gingen de Amsterdammers aan kop in de poule, maar door een 0-1 thuisnederlaag tegen Valencia en een 2-1 overwinning van Chelsea op Lille OSC, mag de ploeg van Erik ten Hag zich na de winterstop melden in de Europa League. Waar Ajax vorig seizoen ruim negentig miljoen euro verdiende in het miljardenbal, stopt de teller nu dertig miljoen euro lager. Doordat Ajax zich niet heeft weten te plaatsen voor de achtste finales, wordt een bonus van 9,5 miljoen euro misgelopen.

Ajax kwalificeerde zich via de voorrondes voor de Champions League en kreeg net als alle andere 32 gekwalificeerde clubs een startpremie van 15,25 miljoen euro. Daarbovenop kwam nog eens een bonus waarvan de hoogte door de UEFA werd bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,108 miljoen euro en de nummer één ontvangt 35,46 miljoen euro. Ajax is terug te vinden op de negentiende plaats op de ranglijst, maar omdat meerdere clubs die hoger staan dit seizoen niet deelnemen aan de Champions League (Manchester United, FC Porto, Arsenal, Sevilla en AC Milan) schoof Ajax door naar de veertiende plaats: goed voor 21 miljoen euro.

Een overwinning in de groepsfase van de Champions League is dit seizoen goed voor een bonus van 2,7 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 900.000 euro oplevert. Ajax veroverde in zes wedstrijden totaal tien punten, goed voor nog eens negen miljoen euro. Ajax speelde dit seizoen alle Europese wedstrijden, inclusief de voorrondes tegen PAOK Saloniki en APOEL Nicosia, in een uitverkocht huis. Vijf keer een volle Johan Cruijff ArenA is goed voor ongeveer 9,65 miljoen euro. Tot slot verdient Ajax in de Champions League vanuit de tv-geldenpot. Omdat Ajax als enige Nederlandse club de Champions League haalde, hoeven de inkomsten uit de tv-geldenpot niet gedeeld te worden met andere Nederlandse clubs. Vorig seizoen was dat wel het geval toen ook PSV in de Champions League speelde. In deze pot zit in totaal 292 miljoen euro, dat verdeeld wordt per land. Geschat wordt dat het Nederlandse deel Ajax ongeveer 6 miljoen euro oplevert.

Het Champions League-seizoen 2019/20 heeft Ajax ongeveer zestig miljoen euro opgeleverd. De Europa League levert ook geld op, maar is lang niet zo lucratief als de Champions League. Ajax stroomt na de groepsfase in bij de laatste 32 ploegen en vecht op 20 en 27 februari voor een plek in de achtste finales, wat een bonus van 1,1 miljoen euro oplevert. Een plek in de kwartfinale is goed voor nog eens 1,5 miljoen euro. terwijl de halve finalisten 2,4 miljoen euro ontvangen. Beide finalisten zijn verzekerd van 4,5 miljoen euro en de winnaar van de Europa League vangt nog eens 4 miljoen euro.