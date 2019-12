Depay laat Olympique Lyon overwinteren in Champions League

Olympique Lyon overwintert in de Champions League. Het team van Rudi Garcia leek dinsdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen RB Leipzig lange tijd af te stevenen op de vierde plaats in Groep G, én dus ook niet in de Europa League verder te gaan, maar Memphis Depay schoot de Fransen in de slotfase naar een 2-2 gelijkspel. Dat resultaat én de nederlaag van Zenit Sint-Petersburg bij Benfica zorgt ervoor dat Lyon als tweede achter Leipzig eindigt. Het Europa League-ticket is voor de Portugezen.

Olympique Lyon - RB Leipzig 2-2

Een gruwelijke fout van Anthony Lopes leidde in de achtste minuut de 0-1 in: de doelman haalde Yussuf Poulsen finaal onderuit, waarna de toegekende elfmetertrap door Emil Forsberg werd verzilverd. Het team van Garcia liet zich vervolgens wat meer gelden, maar kwam ook goed weg bij een grote kans voor Timo Werner en moest uiteindelijk na dik een half uur ook de 0-2 incasseren. Na een domme overtreding van Lucas Tousart op Christopher Nkunku was het dit keer Werner die Lopes vanaf elf meter verschalkte. In de extra tijd van de eerste helft werd het duidelijk dat het niet de wedstrijd van Lyon was: na een heerlijke aanval legde Depay op Moussa Dembélé af en diens schot eindigde op de lat.

Lyon verkleinde vijf minuten na rust de nadelige marge: Houssem Aouar kreeg de bal op links net buiten het strafschopgebied en krulde het leer met effect schitterend in de verste hoek. De tweede helft vertoonde verreweg geen gelijkenissen met de eerste 45 minuten: het team van Garcia speelde met intensiteit en zelfvertrouwen, terwijl Leipzig het duidelijk moeilijk had. Toch ging het duel op en neer: Rafael kon tijdig voorkomen dat Diego Demme voor de 1-3 zorgde en Peter Gulacsi bracht met zijn voet redding op een vrije trap van Depay. De Nederlander haalde acht minuten voor tijd zijn gram: de defensie van Leipzig kreeg het leer niet weg uit het strafschopgebied en de Nederlander schoot diagonaal binnen.

Benfica - Zenit Sint-Petersburg 3-0

Het aantal hoogtepunten in de eerste helft was op een hand te tellen. Er stond voor de teams van Bruno Lage en Sergei Semak veel op het spel en de risico’s in het spel waren dan ook klein. Een goed schot van Sardar Azmoun acht minuten voor rust was de beste kans: de inzet ging net naast het doel van Mikhail Kerzhakov. Benfica nam twee minuten na rust de leiding: een aanval verplaatste zich van links naar rechts, waarna Zenit de goed vrijgelopen Franco Cervi over het hoofd zag: 1-0. Een handsbal van Douglas Santos in de 56 minuut leidde de ondergang van Zenit in. De linksback kreeg een tweede gele kaart voor zijn hevige protesteren en Pizzi verzilverde de elfmetertrap: 2-0. Yordan Osorio voorkwam een nog ruimere nederlaag door een inzet van Cervi van de lijn te halen, maar een eigen doelpunt van Azmoun betekende later alsnog de 3-0.