Rampscenario voltrekt zich voor Ajax op ontluisterende avond

Het Champions League-avontuur van Ajax zit erop. De formatie van trainer Erik ten Hag begon dinsdagavond als koploper van Groep H aan de laatste groepswedstrijd tegen Valencia, maar leed in de eigen Johan Cruijff ArenA een fatale nederlaag: 0-1. Ajax ziet Valencia als groepswinnaar doorstoten naar de laatste zestien van het miljardenbal, terwijl Chelsea zich door een overwinning op Lille OSC (2-1) verzekerde van de tweede plaats in de poule. Ajax gaat als nummer drie van de groep na de jaarwisseling door in de Europa League.

Ajax wist op voorhand dat het aan een gelijkspel voldoende zou hebben om Valencia onder zich te houden in de poule, maar de ploeg van Ten Hag was niet voornemens om voor eigen publiek achterover te leunen. De Amsterdammers begonnen aanvallend aan de wedstrijd en waren in de eerste tien minuten direct tweemaal gevaarlijk. Eerst werd een schot van Donny van de Beek in het strafschopgebied onschadelijk gemaakt door Gabriel Paulista en kort erna vuurde Dusan Tadic van afstand in het zijnet. Ajax startte overigens met Lisandro Martínez en Edson Álvarez centraal op het middenveld, waardoor Van de Beek op tien speelde en Hakim Ziyech en Noa Lang de flanken bezetten. Bij Valencia was de opvallendste afwezige Jasper Cillessen: de doelman was geblesseerd achtergebleven in Spanje.

Namens Valencia was Rodrigo Moreno na twee minuten spelen dreigend geweest met een kopbal, maar verder was het vooral Ajax dat de dienst uitmaakte in de openingsfase. Het elftal van Ten Hag was dominant, maar werd gaandeweg ook steeds slordiger. Die slordigheid kwam Ajax na 24 minuten duur te staan. Valencia kon razendsnel omschakelen, waarna Ferrán Torres Rodrigo vrijspeelde in de zestien. De spits haalde oog in oog met André Onana verwoestend uit en bracht Valencia zo aan de leiding: 0-1. De relatief vroege voorsprong speelde Valencia in de kaart. Het team van coach Albert Celades kon het tempo uit de wedstrijd halen en wist zijn voorsprong zo mee te nemen naar de rust. Rodrigo was op slag van rust zelfs nog dicht bij de 0-2, maar zijn inzet werd met de voeten gekeerd door Onana.

Ajax kreeg zelf nog één mogelijkheid in het eerste bedrijf - een inzet van Van de Beek werd vlak voor doellijn weggehaald door José Gayà – maar verder werd Valencia na de openingstreffer amper aan het wankelen gebracht. Ten Hag besloot in de rust in te grijpen en bracht direct na de onderbreking Sergiño Dest binnen de lijnen voor Álvarez, die in de eerste helft een gele kaart had ontvangen vanwege een overtreding op Carlos Soler. Door de entree van Dest verhuisde Noussair Mazraoui van de rechtsbackpositie naar het middenveld. Ajax kwam fel uit de kleedkamer en voerde het tempo op, maar het eerste gevaarlijke moment van de tweede helft kwam van Valencia: een bekeken balletje van Rodrigo scheerde rakelings voorbij de kruising.

De eerste grote kans voor Ajax kwam er halverwege de tweede helft. Van de Beek bereikte Ziyech in het strafschopgebied, maar de spelmaker schoot vervolgens uit kansrijke positie naast. Kort erna leverde een acrobatische poging van Lang ternauwernood geen doelpunt op. Het betekende direct de laatste noemenswaardige actie van Lang, want hij werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Klaas-Jan Huntelaar. Het spel van Ajax werd er niet beter op, terwijl de frustratie groter werd. Onana raakte in de slotfase bijvoorbeeld betrokken bij een opstootje en ontving daarvoor een gele kaart, waardoor de doelman geschorst zal zijn voor de volgende Europese wedstrijd van Ajax. Die volgende Europese wedstrijd zal in de Europa League zijn, want Ajax wist het tij in de slotfase niet meer te keren, ondanks goede kansen in de slotfase voor Tadic en Ziyech én rood voor Paulista in blessuretijd (na een vermeende kopstoot jegens Tadic).

Chelsea - Lille OSC 2-1

In de eerste vijftien minuten waren de teams van Frank Lampard en Christophe Gaultier aan elkaar gewaagd, maar daarna drong Chelsea meer aan. De thuisploeg kwam niet veel later op voorsprong toen Tammy Abraham van dichtbij een pass van Willian vanaf de achterlijn verzilverde: 1-0. Het was voor de Braziliaan alweer zijn achtste assist in Europa sinds de start van vorig seizoen. Chelsea was de bovenliggende partij, met een gedreven Willian, en dat vertaalde zich in een tweede doelpunt. Na een corner van Emerson Palmieri tien minuten voor rust kon de vrijgelopen César Azpilicueta de bal achter Mike Maignan koppen: 2-0.

Na de onderbreking bleef het initiatief van Chelsea komen, met goede kansen voor Christian Pulisic en Willian vlak na de herstart, maar de echte noodzaak om meer doelpunten te maken ontbrak bij de Londenaren. De aansluitingstreffer van Loïc Rémy, twaalf minuten voor tijd, kwam desalniettemin uit de lucht vallen. Na een goede combinatie met Jonathan Bamba scoorde de aanvaller via de lat tegen zijn ex-werkgever: 2-1. Een stunt van de Noord-Fransen op Stamford Bridge zat er echter niet in, ondanks dat de nervositeit van de gezichten van de spelers van Chelsea was af te lezen.