Liverpool en Napoli vieren feest; Salah scoort uit onmogelijke hoek

Liverpool en Napoli hebben zich dinsdagavond in Groep E voor de achtste finales van de Champions League geplaatst. Het team van Jürgen Klopp mocht absoluut niet verliezen van Red Bull Salzburg, dat juist per se moest winnen om in het Europese miljardenbal te overwinteren. De titelverdediger, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, zegevierde met 0-2. Napoli was tegelijkertijd duidelijk een maatje te groot voor KRC Genk, dat de groepsfase met een schamel punt afsluit, en eindigt als tweede achter Liverpool. Het is voor het eerst sinds 2016/17 dat de Napolitanen de achtste finales bereiken. RB Salzburg gaat verder in de Europa League.

Red Bull Salzburg - Liverpool 0-2

In een heerlijke eerste helft slaagden de teams van Jesse March en Klopp er niet in om te scoren. De thuisploeg kreeg al vroeg de kans om de ban te breken, maar Alisson hield zowel Hwang Hee-chan als Takumi Minamino van het scoren af. Aan de andere kant van het veld waren het Sadio Mané en Naby Keïta die nalieten om the Reds aan de leiding te brengen. De grootste kans voor rust kwam toch wel op naam van Mohamed Salah na een snelle counteraanval. De aanvaller kreeg tijd en ruimte in het strafschopgebied, maar zijn inzet ging naast het doel van Cican Stankovic.

Het begin van Liverpool aan de tweede helft mocht er zijn, met goede kansen voor Salah. De Egyptenaar schoot eerst nipt over en niet veel later vond hij Stankovic op zijn weg. Elf minuten na rust viel alsnog de 0-1: na een goede actie van Mané aan de linkerkant van het strafschopgebied kopte Keïta de bal tegen de touwen. Nog geen twee minuten later werkte Salah uit een vrijwel onmogelijke hoek de tweede treffer van Liverpool binnen: hij profiteerde van een flater in de defensie en schoot het leer vanaf vrijwel de achterlijn met veel gevoel tegen de netten. Daar had Salzburg niet meer van terug. Erling Braut Haaland, die de eerste voetballer ooit had kunnen worden met een doelpunt in elk van zijn eerste zes Champions League-duels, werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Napoli - KRC Genk 4-0

De wedstrijd in het Stadio San Paolo was na 38 minuten al gelopen en daar was het bezoek voor een groot deel debet aan. Na iets meer dan twee minuten spelen ging Maarten Vandevoordt, met 17 jaar en 287 dagen de jongste doelman ooit in het toernooi, vreselijk in de fout bij een terugspeelbal en Arek Milik strafte dat genadeloos af: 1-0. Ruim twintig minuten later werkte de Pool een voorzet van Giovanni Di Lorenzo hard binnen en ook de 3-0 kwam van de voet van de ex-Ajacied. Vandevoordt haalde José Maria Callejón naar de grond, waarna Milik vanaf elf meter voor de ruststand zorgde. Een hard gelag voor de Belgen, die bij een 1-0 achterstand via Joseph Paintsil en Paul Onuacho nog uitzicht hadden op een gelijkmaker. Beide pogingen gingen naast het doel van Alex Meret.

In de tweede helft viel het tempo in de wedstrijd zienderogen terug. Napoli had ogenschijnlijk vrede met de ruime voorsprong, maar desondanks verscheen er toch nog een doelpunt op het scorebord. Zeventien minuten voor het einde betekende een handsbal van Casper De Norre na een inzet van Dries Mertens een strafschop en het was de aanvaller die Vandevoordt met een panenka verschalkte: 4-0. Voor Milik zat het duel er twaalf minuten voor tijd op: hij werd vervangen door Hirving Lozano.