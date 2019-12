Hevige vechtpartij tussen Donny Gorter en Edwin de Graaf bij ADO Den Haag

Bij ADO Den Haag heeft maandag een 'ernstig conflict' plaatsgevonden tussen assistent-trainer Edwin de Graaf en middenvelder Donny Gorter, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. Er zou een vechtpartij zijn ontstaan, waarna technisch manager Jeffrey van As heeft besloten om De Graaf naar huis te sturen. De assistent wacht woensdag een 'stevig onderhoud' met de directie van de club, zo schrijft de krant.

Het conflict tussen De Graaf en Gorter zou betrekking hebben op de 'relationele sfeer' en dus niet over voetbal gaan. Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding was, maar na een 'uitbarsting' bij Gorter zouden anderen 'met man en macht' hebben ingegrepen om de speler weg te houden uit de trainerskamer, waar De Graaf was. Hoewel Gorter op het matje is geroepen bij technisch manager Van As, zal het incident voor hem geen staartje krijgen. "In de spelersgroep is begrip voor zijn situatie en de wijze waarop hij voor zichzelf is opgekomen", zo klinkt het.

De Graaf schoof vorige week maandag nog door naar de positie van eerste assistent, nadat hoofdtrainer Alfons Groenendijk opstapte en voormalig eerste assistent Dirk Heesen nu interim-trainer is. Zonder De Graaf is de technische staf nu 'volledig onthoofd', zo merkt de krant op. Voor De Graaf zou haast geen weg terug zijn. Algemeen directeur stelt, zonder in detail te treden, dat hij zich achter de beslissing van Van As schaart om De Graaf naar huis te sturen.

"Het lijkt me duidelijk dat we niet kunnen accepteren wat De Graaf heeft gedaan… Jeffrey heeft De Graaf terecht naar huis gestuurd en verteld dat hij tot donderdag niet welkom is", aldus Hamdi, die aangeeft dat De Graaf niet officieel op non-actief is gesteld door de club. "Dat moet ík doen en ik zit in de Verenigde Arabische Emiraten en wil eerst zelf iedereen horen." Overigens roept De Telegraaf in herinnering dat De Graag niet voor het eerst in zijn carrière in de fout gaat: zijn vorige werkgever Feyenoord gaf hem een stevige waarschuwing toen hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt op de A12.