Barcelona speelt in apart 5-3-2-systeem zonder Frenkie de Jong

Barcelona treedt dinsdagavond met een behoorlijk gewijzigd elftal aan tegen Internazionale, in het kader van de laatste groepswedstrijd van de Champions League. Ernesto Valverde liet Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergi Roberto al thuis en kiest in het Giuseppe Meazza voor een basisopstelling waarin geen plek is voor Frenkie de Jong.

Valverde lijkt ogenschijnlijk voor een 5-3-2-opstelling te kiezen, met drie centrale verdedigers en twee vleugelverdedigers. Op het middenveld staan Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Carles Aleña. De aanval wordt gevormd door Carles Pérez en Antoine Griezmann. Neto maakt zijn officiële debuut in het doel van Barclona.

Inter, dat slechts één van de laatste elf duels in alle competities verloor, moet tegen Barcelona minimaal hetzelfde resultaat behalen als Borussia Dortmund in eigen huis tegen Slavia Praag. Het onderlinge resultaat tegen de Duitsers is in het voordeel van de Noord-Italianen, die thuis met 2-0 wonnen en in Dortmund met 3-2 onderuitgingen.

Voor Barcelona staat alleen nog de eer op het spel. De ploeg van Valverde verzekerde zich op speeldag vijf van de groepswinst en dat betekent dat de Catalanen voor het derde seizoen op rij als nummer één van de groep in de knockout-fase staan. Mocht Barcelona niet tot scoren komen in Milaan, dan is het voor het eerst in de clubgeschiedenis dat men daar in drie groepsduels van het toernooi in één seizoen niet in slaagt.

Opstelling Barcelona: Neto; Wagué, Todibo, Umtiti, Lenglet, Firpo Junior; Vidal, Rakitic, Aleñá; Pérez en Griezmann.