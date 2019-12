Ajax treedt met versterkt middenveld aan tegen Valencia

Ajax begint dinsdagavond met Edson Álvarez aan de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Valencia. De Mexicaan begint op het middenveld naast Lisandro Martínez, waardoor Donny van de Beek op tien speelt en Hakim Ziyech vanaf de zijkant zal opereren. Ajax is momenteel koploper in zijn poule en heeft een gelijkspel nodig om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Bij een nederlaag vanavond moeten de Amsterdammers hopen dat Lille Chelsea punten afsnoept.

Trainer Erik ten Hag heeft bij Ajax moeten puzzelen op het middenveld en voorin. Ajax kan door blessureleed niet beschikken over David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad, waardoor Ziyech vanavond zal uitwijken naar de flank. Ziyechs positie in de as van het veld wordt overgenomen door Van de Beek, waardoor Álvarez in de controle speelt naast Martínez.

Opsteker voor Ajax is de terugkeer van zowel Daley Blind als Joël Veltman. Beide centrumverdedigers keren terug in de basiself, nadat zij de laatste groepswedstrijd tegen Lille OSC (0-2 zege) nog aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege schorsingen. Perr Schuurs speelde tegen Lille centraal achterin een verdienstelijke wedstrijd naast Martínez, maar zit nu weer op de reservebank.

Martínez keert terug op zijn gebruikelijke positie op het middenveld, waar tegen Lille Noussair Mazraoui nog speelde. Laatstgenoemde krijgt nu als rechtsback de voorkeur boven Sergiño Dest. André Onana verdedigt als gewoonlijk het doel van Ajax, ondanks dat de Kameroener de laatste dagen met hamstringklachten kampte.

Bij Valencia is de opvallendste afwezige Jasper Cillessen. De keeper van het Nederlands elftal is met fysieke klachten achtergebleven in Spanje en wordt in het doel vervangen door Jaume Domènech. Andere opvallende afwezigen bij de Spaanse club zijn Goncalo Guedes, Geoffrey Kondogbia (beiden geblesseerd) en Ezequiel Garay (geschorst).

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Blind, Veltman, Tagliafico; Martínez, Álvarez, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Lang

Opstelling Valencia: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Rodrigo; Gameiro