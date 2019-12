‘De dagen van Tuchel bij PSG zijn geteld, hij is de controle helemaal kwijt’

Kylian Mbappé was zaterdag woedend na zijn wissel in de blessuretijd van het uitduel van Paris Saint-Germain met Montpellier (1-3) en de aanvaller liet dat ook duidelijk merken aan trainer Thomas Tuchel. Volgens oud-aanvaller Christophe Dugarry is de Duitse oefenmeester de controle over de kleedkamer van PSG kwijt, met name omdat er geen lijn in het spel is te ontdekken en de spelers van de Franse kampioen voornamelijk doen waar ze zelf zin in hebben.

"De dagen van Tuchel bij PSG zijn geteld", concludeert Dugarry in zijn analyse voor RMC Sport. "Hij is de controle helemaal kwijt. PSG is verworden tot een onbeduidende entiteit, het is onmogelijk om precies aan te geven wat de speelstijl tegenwoordig is. Als ik naar Neymar, Mauro Icardi en Mbappé kijk, dan verwacht ik adelaars, vliegtuigen en acceleraties over het hele veld te zien. Ik zie echter een stel hengsten. Spelers die alleen presteren als ze de motivatie kunnen opbrengen en alleen in hun individuele prestaties geïnteresseerd zijn. Er is totaal geen eenheid te bespeuren."

Kylian Mbappé baalde zichtbaar van zijn wissel tegen Montpellier

"In aanvallend opzicht beschikt PSG over drie geweldige spelers", verwijst Dugarry naar de aanwezigheid van Neymar, Mbappé en Icardi. "Ze zijn echter vantevoren gewaarschuwd voor de pressing die Montpellier altijd aan de dag legt. Maar toch kwam PSG in de problemen. Ik weet niet waar dat aan ligt. Of de spelers luisteren niet naar Tuchel, of de problemen gaan veel dieper. Er komt gewoon geen reactie, zelfs niet als een mindere ploeg zoveel druk naar voren zet. Zeuren over schwalbes kunnen ze echter maar al te goed." Dugarry zet tevens zijn vraagtekens bij de werkwijze van Tuchel. "Als hij al een keer een wijziging doorvoert, dan is het altijd Mbappé die naar de kant wordt gehaald. Dat zal hij toch een keer moeten rechtvaardigen."

Tuchel nam het op de persconferentie na de overwinning op Montpellier op voor Mbappé en Neymar. "Ze hebben het duel voor ons gewonnen, toch? Het is voor hen allebei ook niet makkelijk", zo zei de Duitser zaterdag op het persmoment. "Ze beginnen nu pas echt samen te voetballen. Het was voor Kylian vandaag moeilijk om zo lang te voetballen en Neymar reageerde met zijn ervaring als speler uitstekend op de moeilijke omstandigheden hier in Montpellier. Uiteindelijk is het een fantastische overwinning geworden voor ons, in een vijandige omgeving en op een waardeloos veld."