Ajax Onder-19 pakt tegen Valencia groepswinst in Youth League

Ajax Onder-19 is groepswinnaar geworden in de Youth League. Dinsdagmiddag was een 1-1 gelijkspel tegen Valencia genoeg voor de eerste plaats in de poule. Lille OSC kon nog op de eerste plaats eindigen, maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Chelsea en eindigt op de tweede plek. Youri Regeer tekende na rust voor het enige Ajax-doelpunt.

Met tien punten uit vijf wedstrijden was het team van trainer John Heitinga al geplaatst voor de volgende ronde. Na de 1-2 zege op bezoek bij Lille OSC vorige maand was kwalificatie een feit. Ajax Onder-19 speelde dinsdagmiddag voor de groepswinst en schoot uit de startblokken, met twee kansen in de openingsfase als gevolg. Naci Ünüvar en Kenneth Taylor waren er dichtbij, maar doelman Joaquin Blazquez bracht tot twee keer toe redding. De beste kansen in de eerste helft waren voor Ajax, dat het zonder Brian Brobbey en Sontje Hansen moest doen. Brobbey kwam maandagavond met Jong Ajax in actie, terwijl Hansen meetrainde met het eerste elftal in aanloop naar de wedstrijd in de Champions League tegen Ajax.

Ook in de tweede helft waren de Ajax-talenten op zoek naar een doelpunt, maar het was Valencia dat de score opende. Nordin Musampa werkte de bal achterin matig weg, waarna Ignacio Garre de bal oppikte en vanaf links scherp voorgaf en de Spaanse spits Jose Contell voor de 0-1 tekende. Ajax had na rust moeite om tot kansen te komen, maar twintig minuten voor tijd was het Regeer die alsnog voor de 1-1 zorgde. Hij kreeg de bal vanuit de rebound voor zijn voeten en schoot hard raak. Het was zijn vierde goal tegen Valencia, want in Spanje scoorde hij driemaal.

In de slotfase leek Ajax op voorsprong te komen toen invaller Christian Rasmussen raak schoot. Zijn goal werd echter afgekeurd omdat hij buitenspel stond op het moment dat hij werd aangespeeld door Regeer. Valencia werd niet meer gevaarlijk en sluit de Youth League af met vijf punten. Voor het team van Heitinga gaat het Europese toernooi na de winterstop weer verder met de knock-outfase. De nummers twee uit alle poules gaan de play-offs in. Hierin treffen zij de winnaars van de kampioenenroute.