Matthijs de Ligt buiten Juventus-selectie voor duel met Bayer Leverkusen

Matthijs de Ligt komt woensdagavond niet in actie tegen Bayer Leverkusen. De Oranje-international is buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het duel in de Champions League. Volgens La Gazzetta dello Sport trainde de verdediger dinsdag individueel en wordt hij uit voorzorg aan de kant gehouden tegen Leverkusen. Juventus heeft zich al geplaatst voor een plek in de achtste finales van het miljardenbal.

De Ligt kwam afgelopen zaterdag nog negentig minuten in actie in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Lazio. Hij lijkt niet helemaal ongeschonden uit dat duel gekomen te zijn. Volgens de Italiaanse sportkrant verscheen de mandekker dinsdagochtend niet op het trainingsveld en werkte hij binnen een individuele training af. Omdat er voor Juventus niets meer op het spel staat tegen Leverkusen, krijgt De Ligt rust. La Vecchia Signora is als groepswinnaar al zeker van de achtste finales.

Behalve De Ligt ontbreken ook Aaron Ramsey en Douglas Costa in de wedstrijdselectie. Het tweetal is geblesseerd afgehaakt. Ook de geblesseerden Giorgio Chiellini, Sami Khedira en Rodrigo Bentancur zijn er niet bij tegen de ploeg van trainer Peter Bosz. Bayer Leverkusen moet woensdagavond winnen van Juventus, terwijl de Duitsers moeten hopen op puntverlies van Atlético Madrid tegen Lokomotiv Moskou.