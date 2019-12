‘Ik moest vier dagen in een hotel blijven, niemand mocht het weten’

Maximilian Wöber kwam medio 2017 bij Ajax terecht, al duurde het avontuur in Nederland niet al te lang voor de Oostenrijkse verdediger. De mandekker vertrok in januari van dit jaar op huurbasis richting Sevilla, om afgelopen zomer de stap naar Red Bull Salzburg te maken. In gesprek met DAZN legt Wöber uit waarom hij destijds besloot om Ajax de rug toe te keren.

"Een belangrijke reden was de komst van Lisandro Magallán naar Ajax", zo verklaart de openhartige Wöber. "Erik ten Hag maakte gelijk duidelijk dat hij niet op de bank zou komen te zitten. Magallán deed echter maar een paar wedstrijden mee en verliet Ajax ook alweer snel (verhuurd aan Deportivo Alavés, red.). In de eerste helft van afgelopen seizoen was ik ook ontevreden over het feit dat ik in de Champions League wel speelde, maar in de Eredivisie op de bank zat. Dat zinde me totaal niet."

Wöber legt uit hoe het contact met Sevilla tot stand kwam in de eerste dagen van dit kalenderjaar. "Kort voordat we met Ajax op trainingskamp gingen in de Verenigde Staten, belde mijn zaakwaarnemer me op om een afspraak te maken. Het was een aanbod van een voormalige Europa League-winnaar, dus daar was ik best trots op." De overgang naar Sevilla verliep echter niet zonder slag of stoot. "Ik moest het contract tweemaal ondertekenen. Vanwege een verschil van mening tussen Ajax en Sevilla moest ik verplicht vier dagen in een hotel blijven, omdat niemand mocht weten dat ik daar verbleef. De transfer dreigde zelfs even in het water te vallen."

"In het hotel werd ik gebeld door Ajax met de mededeling dat ik de dag erop niet zou kunnen trainen", graaft Wöber verder in zijn geheugen. "De volgende dag kreeg ik te horen dat de transfer naar Sevilla misschien wel helemaal niet door zou gaan. Ik had toen al afscheid genomen van mijn ploeggenoten bij Ajax en mijn appartement in Amsterdam leeggehaald. Dan krijg je plotseling te horen dat de overgang opeens op losse schroeven staat. Dat gaf een vreemd gevoel, je bent namelijk volledig afhankelijk van een eventueel akkoord tussen Ajax en Sevilla."

Sevilla wilde Wöber gelijk definitief overnemen van Ajax, maar de Spanjaarden konden niet de gewenste bankgarantie overleggen. Hierdoor werd overgegaan op een huurdeal voor zes maanden. "In de zomer zou de transfer dan definitief worden", blikt de voormalige Ajacied terug op de transfersaga. Sevilla betaalde uiteindelijk ongeveer elf miljoen euro aan Ajax voor de verdediger. Vanwege flinke investeringen in defensief opzicht kwam Wöber afgelopen zomer echter al snel op het tweede plan terecht in Sevilla. "Julen Lopetegui kwam binnen als trainer en haalde voor vijftig miljoen euro twee verdedigers. Ik realiseerde me dat ik na mijn blessure opeens vijfde of zesde keus was."

Wöber zag Ajax na zijn winterse vertrek uit Amsterdam excelleren in de Champions League, met memorabele zeges op Real Madrid en Juventus. Het Europese avontuur van de formatie van Ten Hag eindigde pas in de halve finale. De Oostenrijkse verdediger heeft evenwel geen spijt van zijn beslissing om Ajax halverwege de jaargang 2018/19 te verlaten. "Ik was er graag bijgeweest, maar spijt is niet het juiste woord. Het was een goede ervaring. Door mijn blessure kwam het avontuur bij Ajax helaas tot een onbevredigend einde."