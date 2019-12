‘Virgil van Dijk is misschien wel beter dan ik ooit ben geweest als verdediger’

Jaap Stam speelde tussen 1998 en 2001 voor Manchester United en weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om als verdediger een constant niveau te bereiken in de Premier League. De onlangs bij Feyenoord vertrokken trainer is in dat kader onder de indruk van de prestaties van Virgil van Dijk bij Liverpool. Stam durft zelfs te beweren dat de Oranje-international een betere verdediger is dan hijzelf ooit is geweest.

"Dat is altijd een discussie geweest in Nederland, waarbij mensen altijd zeiden dat er een nieuwe Jaap Stam moest komen", vertelt Stam in een interview met Stadium Astro. "Toen brak Virgil uiteindelijk door op relatief late leeftijd. Hij is niet opgeleid door Ajax of PSV, maar bouwde zijn loopbaan op bij kleinere clubs. Via Schotland kwam hij uiteindelijk in Engeland terecht. Je moet er als speler veel werk instoppen en dat heeft Virgil zeker ook gedaan."

Klopp: 'Rechtvaardig geweest als Virgil van Dijk had gewonnen'

Stam voelt zich niet te groot om toe te geven dat Van Dijk hem inmiddels voorbij is gestreefd als verdediger. "Ja, hij is misschien zelfs beter dan ik, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Maar Virgil is zonder meer een imposante verschijning. Dat is van cruciaal belang als je de ambitie hebt om in de grootste competities en bij de grootste clubs te spelen." Van Dijk maakte in januari 2018 de overstap van Southampton naar Liverpool en is inmiddels niet meer weg te denken uit het centrum van de verdediging van the Reds.

Volgens Stam moet Van Dijk enkele facetten van het vak van verdediger goed in het oog blijven houden. "Positie kiezen is erg belangrijk", benadrukt de clubloze oefenmeester. "Niet alleen in balbezit, maar zeker ook bij balverlies. Dat kan je erg helpen als verdediger. Daardoor is er de mogelijkheid om andere dingen te ondernemen tijdens een wedstrijd en Virgil is momenteel echt geweldig bezig."