Dordrecht-fans vestigen hoop op Red Bull-miljardair en starten ludieke petitie

De supporters van FC Dordrecht maken zich grote zorgen over de toekomst van hun club en zoeken derhalve naar mogelijkheden om de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie te helpen. Fans van de Schapenkoppen hebben het ludieke idee opgevat om een petitie aan te bieden aan miljardair Dietrich Mateschitz, de oprichter van energiedrankenconcern Red Bull. Het merk heeft in Leipzig en Salzburg inmiddels voet aan de grond gekregen in de voetbalwereld.

In de petitie wordt 'Modern Football' aangegrepen om Dordrecht te redden, met hulp van Red Bull. "Vinden die een club in Nederland niet interessant? Wij opperen de lokale FC aan Dietrich Mateschitz te geven; die zet er vast een mooi stadion neer en met een leuk budget en fatsoenlijk groeiplan (bij Leipzig gebeurde hetzelfde), kan de FC het nog ver schoppen. En dan komt de gemeente vast ook een graantje mee pikken."

De initiatiefnemers van de Dordtse supportersgroepering weten echter dat de haalbaarheid van de plannen niet bijster groot is, zo valt te lezen in de disclaimer. "Ja, wij weten ook wel dat Red Bull Modern Football is en zo, maar je club daarom failliet laten gaan zijn wel een beetje teveel principes, dus to hell with that. Om op een ludieke wijze af te sluiten in de richting van de Dordrecht-aanhang. "Teken nou maar gewoon."

De Telegraaf wist vorige week donderdag te melden dat Dordrecht in gevaar is in financieel opzicht. De gemeente Dordrecht moet naar verluidt op korte termijn garant staan voor een grondige renovatie van sportpark Krommedijk van ruim zeventien miljoen euro, anders komt betaald voetbal in de Zuid-Hollandse plaats in serieus gevaar.