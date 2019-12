Ajax-talent in rijtje met Ansu Fati, Draxler en Emre Can: ‘Heel mooi'

Ajax Onder-15 nam vorig weekend deel aan de MTU-Hallencup in Friedrichshafen, een presitigieus jeugdtoernooi waar jaarlijks de grootste clubs uit Europa aan deelnemen. De Amsterdammers wonnen het toernooi niet, maar David Kalokoh mocht toch op het podium komen. De veertienjarige aanvaller die zes keer scoorde werd namelijk uitgeroepen tot beste speler.

De talentvolle linksbuiten laat weten trots te zijn op zijn prijs. “Maar als we het toernooi hadden gewonnen was ik nóg trotser geweest'', vertelt Kalokoh op de clubwebsite. ''Ik vond ons de beste ploeg, dus er had meer ingezeten. Uiteindelijk won Barcelona. Daarom waren we na afloop teleurgesteld.” De Ajacied nam op het podium de prijs voor Bester Spieler in ontvangst. “Op zo’n toernooi kan je je meten met andere spelers van topclubs. Om dan uitgeroepen te worden tot beste speler, is erg mooi. Ik had het niet meer verwacht toen we eruit lagen, maar mijn teamgenoten wel. Zonder hen had ik deze prijs ook niet kunnen winnen.”

Spelers als Ansu Fati, Marc-André ter Stegen, Julian Draxler en Emre Can wonnen dezelfde individuele award in het verleden. “'Heel mooi om in zo’n rijtje te staan'', reageert Kalokoh. “Ik wil later net zo goed worden. Of misschien beter. Ik moet gewoon hard blijven werken.” De ex-jeugdspeler van VVV-Venlo, waar hij zes jaar speelde, omschrijft zichzelf als ‘een technische speler, die mannetjes kan passeren’. “Daarnaast ben ik snel en heb ik een goed schot. Mijn verbeterpunten? Koppen, haha. Mijn linkerbeen is goed, maar kan beter. En ik moet mezelf beter tussen de linies vrijspelen.''