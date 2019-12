KNVB wijst scheidsrechters aan voor AZ - Ajax en Feyenoord - PSV

De topper in de Eredivisie van aanstaande zondag tussen AZ en Ajax in het AFAS Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. Het duel tussen de nummer een en twee van de competitie gaat om 16.45 uur van start. Eerder op de middag fluit arbiter Bas Nijhuis het duel tussen Feyenoord en PSV (14.30 uur).

Het is een drukke week voor Makkelie, want dinsdagavond fluit hij een kraker in de Champions League. De Nederlandse arbiter moet in Oostenrijk het duel tussen Red Bull Salzburg en Liverpool in goede banen zien te leiden. De confrontatie tussen AZ en Ajax wordt zijn tweede topwedstrijd in de Eredivisie dit seizoen. Op 22 septemer floot hij al de topper tussen PSV en Ajax (1-1).

Het duel tussen AZ en Ajax mag in het AFAS Stadion afgewerkt worden en het publiek is toegankelijk, zo heeft de gemeente Alkmaar dinsdag bekendgemaakt. Het stadion is weer vrijgegeven, indien de toegezegde verstevigingsmaatregelen voor vrijdag klaar zijn en gecontroleerd. Het betekent dat AZ voor het eerst sinds 4 augustus weer in Alkmaar zal spelen.