‘Kylian Mbappé weigert krankzinnige contractaanbieding van PSG’

Kylian Mbappé gaat niet mee in de wens van Paris Saint-Germain om een nieuwe deal te sluiten. De Franse grootmacht wil de talentvolle aanvaller graag een nieuw contract laten tekenen, maar dat ziet hij volgens Marca niet zitten. De twintigjarige spits annex buitenspeler zou dromen van een transfer naar Real Madrid en ziet daarom geen heil in een contractverlenging in Parijs.

Mbappé ligt momenteel tot medio 2022 vast in Parijs en PSG hoopt hem met een nieuwe verbintenis te contracteren tot aan de zomer van 2025. Volgens Le Parisien zou hij bij de koploper van de Ligue 1 een bedrag van liefst 25 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen. De voormalig jeugdspeler van AS Monaco heeft echter niet de intentie om een nieuwe deal te ondertekenen.

Kylian Mbappé baalde zichtbaar van zijn wissel tegen Montpellier

Volgens Marca zit PSG met de situatie van Mbappé in zijn maag en maakt de clubleiding zich zorgen over de houding van de speler. Zijn band met trainer Thomas Tuchel lijkt niet optimaal, zo bleek in de afgelopen twee wedstrijden tegen Nantes en Montpellier. Mbappé werd vroegtijdig naar de kant gehaald en liet zijn onvrede over zijn wisselbeurten op een duidelijke manier blijken. Volgens de Spaanse sportkrant was zijn reactie een duidelijk signaal naar de trainer en de clubleiding.

Mbappé weigerde jaren geleden een transfer naar Real Madrid, omdat hij zichzelf wilde ontwikkelen bij PSG. Bij de Franse topclub zou inmiddels het besef zijn doorgedrongen dat de 33-voudig international op een ander punt in zijn carrière is aanbeland. Desondanks hoopt sportief directeur Leonardo Mbappé te kunnen verleiden met een gigantisch contract. Paris Saint-Germain wil naar verluidt niet meewerken aan een zomerse transfer, zeker niet met de situatie van Neymar in het achterhoofd. De Braziliaanse aanvaller was afgelopen zomer al uit op een breuk.