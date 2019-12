Blom sluit internationale carrière af in Barcelona; Duitser fluit Feyenoord

Kevin Blom sluit donderdagavond zijn internationale carrière af. De 45-jarige scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor de groepswedstrijd in de Europa League tussen Espanyol en CSKA Moskou. Tegelijkertijd weten AZ, Feyenoord en PSV wie hun laatste wedstrijden in de groepsfase zullen fluiten.

Blom floot sinds 2005 verschillende wedstrijden in de Champions League, Europa League en kwalificaties voor EK en WK en behoorde zelfs een tijd tot de elitegroep van Europese scheidsrechters. Aan deze internationale carrière komt donderdagavond een einde in het Camp Municipal de Cornella, als hij de leiding heeft over de wedstrijd tussen Espanyol en CSKA Moskou. Blom wordt in Barcelona bijgestaan door assistenten Davie Goossens en Johan Balder, terwijl Allard Lindhout als vierde man zal fungeren.

Ook de Nederlandse clubs weten met welke scheidsrechters ze te maken krijgen. Feyenoord kan zich op bezoek bij FC Porto nog verzekeren van overwintering in de Europa League, al dient er dan gewonnen te worden in Portugal en is men afhankelijk van het duel tussen Rangers FC en Young Boys. Het duel in het Estádio do Dragão staat onder leiding van de Duitser Deniz Aytekin, die zal worden bijgestaan door landgenoten Eduard Beitinger, Rafael Foltyn (assistenten) en Sven Jablonski (vierde man).

AZ is al zeker van de volgende ronde en gaat op bezoek bij het eveneens geplaatste Manchester United. Op Old Trafford wordt de wedstrijd in goede banen geleid door een Zwitsers arbitraal kwartet, bestaande uit scheidsrechter Sandro Schärer, assistenten Stephane De Almeida, Bekim Zogay en vierde man Fedayi San. Het al uitgeschakelde PSV krijgt tegen Rosenborg BK te maken met Russische arbitrage. Scheidsrechter Vitali Meshkov wordt in het Philips Stadion bijgestaan door Anton Averianov, Aleksei Lunev en Mikhail Vilkov.