AZ mag voor duel met Ajax terugkeren in AFAS Stadion

De wedstrijd tussen AZ en Ajax mag komende zondag worden afgewerkt in het AFAS Stadion. De gemeente Alkmaar communiceert via zijn website dat het college van burgemeester en wethouders aan de directie van AZ heeft laten weten dat het stadion weer vrijgegeven is, indien de toegezegde verstevigingsmaatregelen voor vrijdag klaar zijn en gecontroleerd. Het betekent dat AZ voor het eerst sinds 4 augustus weer in Alkmaar zal spelen.

"Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt. De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen", laat het college op de website van de gemeente Alkmaar weten.