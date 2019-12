Solskjaer: ‘Het is heel makkelijk om hem met Ronaldo te vergelijken, ja’

Manchester United wist zaterdagavond de derby tegen Manchester City met 1-2 te winnen. Een van de treffers in het Etihad Stadium kwam op naam van Marcus Rashford, die daarmee voor zijn dertiende treffer van het seizoen tekende. Ole Gunnar Solskjaer vergelijkt de 22-jarige aanvaller van the Red Devils met Cristiano Ronaldo.

“Het is heel makkelijk om hem met Ronaldo te vergelijken, ja. Ze hebben allebei skills, zijn fysiek sterk, hebben een aanstraling: alles. Rashford heeft een enorm grote kans om een top, topspeler te worden. Laten we hopen dat hij deze lijn weet door te trekken”, zo tekent Goal op uit de mond van Solskjaer. De jonge aanvaller was dit seizoen tot dusver goed voor 13 doelpunten en 4 assists in 21 officiële wedstrijden.

“Ik wil niet praten over het aantal doelpunten dat hij dit seizoen gaat maken. Zolang hij positief blijft en constant denkt aan hoe hij voor het doel kan komen, zal hij doelpunten blijven maken”, verzekert de manager van Manchester United. The Red Devils nemen het komende donderdag in de laatste groepswedstrijd van de Europa League op tegen AZ. Manchester United en de Alkmaarders zijn allebei al geplaatst voor de volgende ronde.