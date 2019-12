Klopp haalt op perspraatje uit naar vertaler: ‘Zo moeilijk is het niet’

Jürgen Klopp was geagiteerd tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Red Bull Salzburg. Liverpool is nog niet zeker van de volgende ronde van de Champions League en moet minimaal gelijkspelen om helemaal zeker te zijn van de knock-outfase. De manager van Liverpool was in aanloop naar het duel ietwat geïrriteerd, concluderen Engelse media.

De Duitse oefenmeester leek niet in zijn beste humeur toen hij maandagavond de pers te woord stond. Een akkefietje met een Duitse vertaler sprak volgens de Engelse media boekdelen. Klopp was was niet blij hoe zijn landgenoot een antwoord van Jordan Henderson had vertaald. "Het is shit als naast de vertaler een coach zit die Duits spreekt", aldus Klopp, geciteerd door Goal.

Klopp really not happy with the translator. pic.twitter.com/SbjnRWSFGS — SH (@Sennesation) December 9, 2019

"De vraag die werd gesteld was of de Champions League-titel van vorig jaar ons nu helpt, aangezien we eerder in moeilijke situaties goed hebben gepresteerd. Hij (Henderson, red.) zei niet dat we 'makkelijk' de wedstrijd zouden ingaan. We zijn ons heel goed bewust van de uitdaging die voor ons ligt. Henderson zijn geen gekke dingen", sneerde Klopp richting de vertaler.

"Je moet beter gaan luisteren. Anders kan ik het wel alleen doen. Volgens mij is het niet zo moeilijk", besloot Klopp in het Duits, waarna hij in Engels verder ging tegenover de verzamelde pers. "Ik kan jullie vertellen: ik ben al in competition mood." De wedstrijd tussen Red Bull Salzburg en Liverpool in Oostenrijk begint dinsdagavond om 18.55 uur.