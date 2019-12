Wanneer is de loting voor de achtste finales van de Champions League?

De Champions League gaat na de winterstop verder zonder Ajax. De Amsterdammers zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de achtste finales. Valencia en Chelsea gaan door vanuit groep H, terwijl Ajax zich mag melden in de Europa League. Wanneer is de loting, wie ontlopen elkaar en wie kan welke tegenstander treffen?

Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Tottenham Hotspur en RB Leipzig waren na speelronde vijf al zeker van een plek in de volgende ronde. Dinsdag zijn daar Valencia, Chelsea, Liverpool, Napoli, Borussia Dortmund en Olympique Lyon bijgekomen.

Waar en wanneer is de loting?

De loting voor de achtste finales van de Champions League vindt plaats op maandag 16 december om 12.00 uur in het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon. De laatste groepswedstrijden worden afgewerkt op woensdag 11 december, waarna het deelnemersveld voor de achtste finales compleet is.

Tijdens de loting worden de clubs ingedeeld in twee verschillende potten. In de ene pot bevinden zich alle groepswinnaars en in de andere pot zitten de nummers twee. De groepswinnaars spelen hun heenwedstrijd in de achtste finale op vreemde bodem (18/19 en 25/26 februari) en de return (10/11 en 17/18 maart) voor eigen publiek.

Clubs die bij elkaar in de poule zaten, kunnen elkaar niet treffen in de achtste finales. Valencia kan Chelsea dus niet treffen in de volgende ronde. Ook clubs die bij elkaar in de competitie zitten, kunnen elkaar niet tegenkomen in de achtste finales. Barcelona en Real Madrid kunnen elkaar dus niet treffen, net zoals Manchester City en Tottenham Hotspur elkaar ontlopen in de volgende ronde.

Standen in alle poules

GROEP 1E PLAATS 2E PLAATS A Paris Saint-Germain Real Madrid B Bayern München Tottenham Hotspur C Manchester City Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb of Atalanta D Juventus Atlético Madrid of Bayer Leverkusen E Liverpool Napoli F Barcelona Borussia Dortmund G RB Leipzig Olympique Lyon H Valencia Chelsea

Speelschema Champions League

18/19/25/26 februari: achtste finales, heenwedstrijd

10/11/17/18 maart: achtste finales, return

20 maart: loting kwartfinales en halve finales

7/8 april: kwartfinales, heenwedstrijd

14/15 april: kwartfinales, return

28/29 april: halve finales, heenwedstrijd

5/6 mei: halve finales, return

30 mei: finale (Atatürk Olimpiyat Stadi, Istanbul)