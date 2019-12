Hint van Lille-trainer Galtier vormt weinig hoopgevend nieuws voor Ajax

Voor Ajax staat dinsdagavond het beslissende Champions League-duel met Valencia op het programma. De Amsterdammers hebben aan een gelijkspel zeker voldoende om te overwinteren in het miljardenbal, al kan ook bij een nederlaag de volgende ronde bereikt worden. Dat gebeurt als Chelsea in eigen stadion niet wint van Lille OSC, al zijn de Fransen al uitgespeeld en van plan om spelers rust te geven.

Voorafgaand aan het met 0-2 verloren thuisduel met Ajax wist Lille al dat Europese overwintering uitgesloten was. De Franse spelen op Stamford Bridge zodoende alleen nog voor een wedstrijdpremie en de eer. “Sommige spelers zullen moeten herstellen, jongens die al vier wedstrijden op rij gespeeld hebben of terugkomen van een blessure. Al mijn spelers zullen deze wedstrijd willen spelen, maar ik moet denken aan de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar”, zo tekent La Voix du Nord op uit de mond van Lille-trainer Cristophe Galtier tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea.

Na het duel met Chelsea wachten voor Lille in december nog ontmoetingen met Montpellier en AS Monaco (eerst Coupe de la Ligue, daarna in de competitie). Desondanks verzekert Galtier dat zijn ploeg op Stamford Bridge voor de winst zal gaan. “Ik zal mijn spelers zeggen dat het een privilege is om hier tegen Chelsea te spelen. Het betekent dat we alles moeten geven, want deze competitie moet gerespecteerd worden”, stelt de oefenmeester, die desondanks een ‘moeilijke wedstrijd’ voorspelt omdat Chelsea strijdt voor overwintering in de Champions League.

“Of dit mijn belangrijkste wedstrijd als manager is? Ja, eigenlijk wel”, zegt Chelsea-manager Frank Lampard in aanloop naar de ontmoeting met Lille. “Het idee dat we de volgende ronde kunnen halen, maakt het een grote wedstrijd. Ik denk dat het een geweldige prestatie zou zijn als we de volgende ronde weten te halen. Er zijn verwachtingen dat we de groep moeten overleven, dat begrijp ik. Maar dit was een moeilijke groep, zeker voor ons jonge team. We verloren de eerste wedstrijd en hadden te maken met meer moeilijkheden, maar daar zijn we gezien onze huidige positie goed mee omgegaan.”