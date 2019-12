PSV zit in zijn maag met ‘probleemgeval’ na pijnlijk dieptepunt tegen Fortuna

PSV speelt nog tegen Rosenborg BK in de Europa League alvorens de topper tegen Feyenoord wacht. De Eindhovenaren tankten zaterdag nog wat vertrouwen in aanloop naar het duel in De Kuip door met 5-0 te winnen van Fortuna Sittard. Het Eindhovens Dagblad constateert dat PSV echter nog wel met een 'probleemgeval' kampt.

Volgens de krant heeft Pablo Rosario het momenteel zwaar te verduren. 'Het verdict van het publiek in het Philips Stadion over zijn prestatie was even cynisch als duidelijk. De wissel van de ex-aanvoerder in de rust (ten gunste van Érick Gutiérrez) werd door een deel van de toeschouwers met gejuich begroet, nadat er ook al fluitjes klonken nadat Rosario de bal tijdens het duel een paar keer terugspeelde', zo klinkt het.

Het dagblad vraagt zich af hoe het nu is gesteld met de gemoedstoestand van de 22-jarige middenvelder. 'Rosario wordt in supporterskringen al langer bekritiseerd, maar nu ging het een paar seconden iets verder dan dat. Intern vindt niemand bij PSV dat hij het heeft verdiend: Rosario geldt als een uitstekende prof en een speler die zeer zelfkritisch is en in het belang van het team denkt.'

Het Eindhovens Dagblad ziet dat Rosario soms zichtbaar zonder vertrouwen speelt en vaak dwingender moet zijn in de passing en het bewaken van de balans in het elftal. 'Het oordeel dat na een matige eerste helft van de tribune rolde, was voor Rosario een nieuw dieptepunt in een jaar waarin hij zijn belofte uit het najaar van 2018 niet kon waarmaken. Er is razendsnel een kentering nodig, waarbij het afbreukrisico na elke matige wedstrijd telkens hoger wordt', zo luidt de conclusie.