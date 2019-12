‘Zwaar teleurgestelde’ Koeman voelt zich ‘verraden’: ‘Het deed hem wat'

Kees van Wonderen besloot onlangs per direct te vertrekken als assistent-bondscoach bij Oranje. Valentijn Driessen vertelt bij Voetbalpraat van FOX Sports dat keuzeheer Ronald Koeman dit besluit absoluut niet zag aankomen. Het plotselinge vertrek van Van Wonderen heeft Koeman ‘zwaar teleurgesteld’, zo weet de journalist van De Telegraaf te melden.

“Er kwam een leuk gesprek op gang over Kees van Wonderen. Daarin merkte je dat Ronald Koeman zwaar teleurgesteld was en zich een beetje verraden voelde. Van Wonderen is uit het niets opgestapt en volgens Ronald heeft hij absoluut geen signalen gegeven dat hij zich niet lekker voelde, te weinig te doen had of zijn ei niet kwijt kon”, zegt Driessen. Hij vertelt dat Van Wonderen zich één keer heeft uitgesproken over zijn rol bij Oranje.

“Een jaar geleden rond de wedstrijd tegen Italië nadat hij met de Onder-17 Europees kampioen was geworden. Toen kwam hij terug en had hij wat noten op zijn zang, daar hebben ze gehoor aan gegeven”, vervolgt de journalist van De Telegraaf. “Nu hadden ze gewoon een overleg en is het Koeman medegedeeld. Dan is hij niet iemand die Van Wonderen probeert over te halen om toch te blijven. In dat geval heeft Koeman je niet meer nodig, daar is hij hard in. Datzelfde is gebeurd met Bas Dost. Maar je merkte dat het hem wat deed. Kees ontkent dat hij met een andere club bezig.”

“Dat geloof ik ook niet. Het lijkt me een impulsieve daad. Ik vind het een hele grote beslissing, want komend halfjaar heb je een eindronde en dan kan je daarna alsnog vertrekken. Kees was assistent bij FC Twente en ik ken hem als een betrouwbare vent”, zo haakt Kenneth Perez in. Driessen verwacht dat op korte termijn een nieuwe assistent bekendgemaakt moet worden. “Ze kijken eerst intern in de organisatie en als die niet voorhanden is, gaan ze buiten de organisatie kijken. Koeman heeft gezegd dat het voor de kerst bekend is.”