Sevilla aast op parels van de Eredivisie en benadert Maduro

Calvin Stengs en Myron Boadu staan nadrukkelijk op de radar van Sevilla. De Telegraaf meldt dinsdagochtend dat de Spaanse club de twee jonge aanvallers van AZ 'intensief volgt'. Sevilla heeft Hedwiges Maduro, oud-middenvelder en trainer in opleiding, benaderd over de twee nieuwbakken Oranje-internationals.

"Dat ze kunnen voetballen en hoe ze voetballen, dat weten ze wel bij alle clubs en ook bij Sevilla", zegt Maduro, die van medio 2012 tot januari 2014 actief was bij los Rojiblancos, in gesprek met het dagblad. "Ze kijken ook naar andere dingen en willen weten wat voor jongens het zijn, welke persoonlijkheden ze hebben en of ik denk dat ze kunnen aarden in Spanje."

Koeman: 'De klasse druipt er vanaf bij Stengs en Boadu'

De analist van FOX Sports geeft aan dat hij vaker wordt benaderd door zijn voormalig clubs, Valencia en PAOK Saloniki, met dergelijke vragen. "Lijkt me logisch ook want het gaat niet alleen om de voetbalkwaliteiten, ze moeten met hun karakters ook passen in een spelersgroep en aan de buitenkant valt dat moeilijk te beoordelen."

Stengs en Boadu werden de afgelopen maanden al met diverse buitenlandse clubs in verband gebracht. Naar verwachting moeten geïnteresseerde partijen wel een flink geldbedrag op tafel leggen, aangezien beide talenten een grote toekomst wordt voorspeld. Stengs en Boadu staan beiden tot de zomer van 2023 onder contract bij de Alkmaarders.