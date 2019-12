Perez schrikt zich helemaal rot en katapulteert misplaatste lofzang

De wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord afgelopen zondag (0-0) was van een erbarmelijk niveau, zo concluderen de heren aan tafel bij Voetbalpraat van FOX Sports maandagavond. "Dat is het beste wat we te bieden hebben buiten de top drie. Dan schrik je wel, als dit het is", begint Kenneth Perez over de remise in Arnhem.

Eerder op de maandagavond stak René van der Gijp bij Veronica Inside al zijn verbazing over de analyse van trainer Dick Advocaat niet onder stoelen of banken. De analist vond dat Advocaat erg onrealistische teksten uitsprak door onder anderen zijn twee backs te complimenteren. Ook Perez vindt het gek dat de coach van Feyenoord lovend over het spel en zijn spelers sprak.

Vertrouwen bij Feyenoord: 'Positief dat we twee keer achter elkaar de nul houden'

"Het houdt vaak niet over, maar dit was van beide partijen zo dramatisch slecht. En dan verbaast het me toch wel dat een trainer... Als hij (Advocaat, red.) analist was, zit je veel afstandelijker te kijken. Dan heb je die emoties niet meer en dan zie je het iets helderder, lijkt het wel. Want hij had het over twee geweldige backs en over fantastisch spel en grote kansen en controle."

"Of dat het een spel is naar zijn spelers toe? Nee", antwoordt de Deen gedecideerd. "Tyrell Malacia zal toch niet denken: nou, als de trainer het zegt, dan speelde ik wel lekker. Terwijl hij bijna over zijn benen struikelt bij alles. Je hebt toch ook zelfkennis? Geloof me: als je op het veld staat, zit je er heel anders in", besluit Perez over de woorden van Advocaat