‘Hele bijzondere transfer’ lonkt bij Ajax: ‘Ze worden niet warm of koud van hem’

Kenneth Perez vindt de mogelijke overstap van Donny van de Beek naar Real Madrid opvallend. De Telegraaf meldde eerder dat een deal tussen de twee clubs inzake de middenvelder al zo goed als rond is voor een bedrag van circa 55 miljoen euro. De Deense analist spreekt maandagavond over een 'hele bijzondere transfer'.

"Naar Real Madrid? Dat is best bijzonder", begint de oud-voetballer bij Voetbalpraat van FOX Sports. "Donny van de Beek is een geweldige speler, alleen de spelers die daar spelen worden niet warm of koud van Donny van de Beek. Bij dat soort clubs gaat alles om acceptatie. Over hoe goed je écht bent. En ook zelf iets kunnen."

Van de Beek: 'Helemaal niet bezig met de interesse van Real Madrid'

"Hij is natuurlijk ontzettend afhankelijk van zijn medespelers. Als ze hem de bal niet gunnen, kan hij wel rennen of vliegen wat hij wil... Dat is een proces. Donny van de Beek is niet een volwaardige international. De trainer van het Nederlands elftal (Ronald Koeman, red.) ziet bijvoorbeeld ook dat anderen beter zijn, zoals Georginio Wijnaldum."

"Dan vind ik het een hele grote stap richting Real Madrid. Daar zitten toch wel grote namen, een grote club, een heel kritisch publiek... Ik ben heel benieuwd", besluit Perez. Van de Beek zelf wilde maandag niets kwijt over de geruchten. "Geruchten zijn geruchten. Ik denk dat er op dit moment andere belangrijke dingen zijn om over te praten", aldus de middenvelder van Ajax.