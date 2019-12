Negen doldwaze minuten bezorgen Arsenal eerste zege in twee maanden

Arsenal heeft maandagavond tegen stadgenoot West Ham United (1-3) voor de eerste keer in ruim twee maanden gewonnen in de Premier League. Het leek er lange tijd op dat het elftal van interim-manager Fredrik Ljungberg wederom tegen een nederlaag zou aanlopen, maar negen doldwaze minuten in de tweede helft in het London Stadium bezorgden the Gunners alsnog de zege. Arsenal komt dankzij de overwinning op West Ham, de eerste winstbeurt sinds de 1-0 zege op Bournemouth op 6 oktober, weer het linkerrijtje binnen en staat nu negende.

In de eerste helft in Oost-Londen maakte Arsenal andermaal een tegenvallende indruk in aanvallend opzicht. De formatie van Ljungberg, die het stokje overnam van de ontslagen Unai Emery, was daarnaast ook in verdedigend opzicht weer niet solide te noemen. De bezoekers hadden in de slotfase op voorsprong kunnen komen, na goed combinatiespel van Sead Kolasinac en Pierre-Emerick Aubameyang. Mesut Özil kon echter bij de tweede paal niet raak koppen. Aan de andere kant deed West Ham-verdediger Angelo Ogbonna dat wel, waardoor de thuisploeg met een 1-0 voorsprong ging rusten.

Een periode van negen minuten in de tweede helft deed het Londense onderonsje volledig kantelen. Gabriel Martinelli, al viermaal trefzeker in de groepsfase van de Europa League, tekende van dichtbij voor de gelijkmaker en zijn eerste treffer in de Premier League. Nicolas Pépé zorgde luttele minuten later voor het mooiste doelpunt van de avond, want de recordaankoop van Arsenal krulde de bal van binnen het strafschopgebied in de verre hoek. Aubameyang tekende twintig minuten voor tijd voor de derde treffer, door uit de draai raak te schieten. De afgemeten voorzet vanaf de zijkant kwam van Pépé.

De spelers van West Ham, voor rust nog vol energie, waren duidelijk aangeslagen door de opmerkelijke comeback van het getergde Arsenal. Manager Manuel Pellegrini voerde nog enkele wisselingen door in de slotfase, met onder meer Sébastien Haller die Felipe Anderson afloste. Arsenal gaf de broodnodige overwinning echter niet meer weg in de laatste twintig minuten van de Londense derby. Een zeer belangrijke zege ook voor de manschappen van Ljungberg in aanloop naar het Europa League-duel met Standard Luik van donderdag. Arsenal heeft op Belgische bodem aan een punt genoeg om kwalificatie voor de achtste finale te bewerkstelligen.