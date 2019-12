Depay: ‘We weten dat hij dan ook weer bij het Nederlands elftal komt’

Kenny Tete is al enige tijd niet meer in beeld bij bondscoach Ronald Koeman en ook bij Olympique Lyon moest de rechtsback lange tijd genoegen nemen met een rol op het tweede plan. De kansen van de voormalige Ajacied lijken echter te keren, want vanwege een blessure van concurrent Leo Dubois had Tete in de laatste drie duels een basisplaats bij Lyon. Memphis Depay sluit dan ook niet dat zijn ploeggenoot op termijn terugkeert in de Oranje-selectie.

Tete werd net als Depay opgenomen in het Elftal van de Week van L'Équipe, als beloning voor zijn optreden namens Lyon in de 0-4 overwinning tegen Olympique Nîmes. "Kenny voelt zich goed en sterk", zegt Depay maandagavond op een persmoment in aanloop naar het Champions League-duel van Lyon met RB Leipzig van dinsdagavond. "Kenny is iemand die altijd keihard werkt op de trainingen en daarnaast veel potentie en kwaliteit heeft. Hij is zeker een van de lastigste rechtsbacks om te passeren."

Depay adviseert Tete om vooral geduld te hebben. "Het is zeker niet altijd makkelijk voor Kenny geweest in de afgelopen periode, maar we weten dat hij er altijd klaar voor is als het nodig is", vervolgt de aanvaller van les Gones. "Hij kan nu laten zien hoe goed hij is en wat we van hem verwachten bij Lyon. Kenny is een goede jongen en als hij regelmatig speelt, weten we ook dat hij weer bij het Nederlands elftal komt."

Tegen Nîmes werd Depay kort achter aanvalsleider Moussa Dembélé geposteerd. De Nederlander in Franse dienst heeft naar eigen zeggen geen moeite met de keuze van trainer Rudi Garcia. "Ik heb daar in de jeugd ook vaak gespeeld. Daarna werd ik spits en daarna weer vleugelaanvaller. Als middenvelder heb je ook in defensief opzicht meer verantwoordelijkheden. Maar ik voel me er goed en kan nog steeds belangrijk zijn voor het elftal door kansen af te dwingen. Het maakt me dus niet uit waar ik sta."