Van der Gijp verbijsterd om analyse Advocaat: ‘Almere City wil ze niet eens’

Dick Advocaat was zondag na afloop van de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse (0-0) lovend over de inbreng van zijn backs Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. René van der Gijp snapt niets van de analyse van de trainer van de Rotterdammers, zo blijkt maandagavond in Veronica Inside. De analist zag de vleugelverdedigers juist een tegenvallende prestatie leveren in Arnhem.

"Feyenoord heeft die twee backs lopen, Als je vanavond Almere City belt en je vraagt of ze die twee willen hebben. Dat willen ze gewoon niet. Het is echt ongelooflijk", spreekt Van der Gijp zijn verbazing uit. De analyticus is sowieso flink geschrokken van de teamprestatie van Feyenoord tegen Vitesse, ondanks het gelijkspel. "Je zit te kijken en je geloof het gewoon niet. Het was van beide kanten heel erg slecht."

Tafelgenoot Johan Derksen onderstreept de analyse van Van der Gijp wat betreft het optreden van Feyenoord van zondagmiddag. "Er speelde er niet een goed bij Feyenoord, en ze schijnen er ook nog geld voor te krijgen." Derksen snapt aan de andere kant ook wel dat Advocaat zijn spelers niet publiekelijk kan afvallen na een mindere prestatie. "Als Dick gewoon de waarheid zegt, dan springen die spelers allemaal van de Van Brienenoordbrug."

Van der Gijp was niet alleen kritisch over de inbreng van Geertruida en Malacia tegen Vitesse. Ook Nicolai Jørgensen krijgt een onvoldoende van de analist. "Ik heb bij hem wel altijd het gevoeld dat wanneer hij alleen op de keeper afgaat, dat hij hem niet maakt. Er zit werkelijk niks van vertrouwen in die jongen. Ik heb tegen Vitesse ook geen moment bij Jørgensen gedacht: die kans gaat erin."