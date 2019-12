‘Ik vind het ook fascinerend dat die twee nog altijd bij Ajax spelen’

Petri Pasanen stond tussen 2000 en 2004 onder contract bij Ajax en de oud-verdediger uit Finland volgt zijn voormalige werkgever nog steeds op de voet. De tegenwoordig als analist werkzame voormalige Ajacied is onder de indruk van het elftal van trainer Erik ten Hag, die volgens Pasanen een groot aandeel heeft in het succes van de Amsterdamse club op Europees niveau.

"Ik ben echt onder de indruk van de groei die de club de laatste jaren doormaakt", stelt Pasanen maandag in een onderhoud met Voetbal International. De voormalige mandekker ziet verschillen tussen het Ajax uit zijn tijd en het elftal anno 2019. "Wij hadden een team met veel topspelers, maar de teams van afgelopen seizoen én dit seizoen maken echt veel indruk en stralen zoveel voetbalplezier uit."

"Ik vind het ook fascinerend dat spelers als Hakim Ziyech en Donny van de Beek nog altijd bij Ajax spelen. Dat zegt ook iets over de saamhorigheid en professionaliteit binnen de ploeg. Jongens willen er echt bijhoren", deelt Pasanen, die ook voor onder meer Werder Bremen en Red Bull Salzburg uitkwam, complimenten uit. Volgens de gewezen verdediger verdient met name Ten Hag alle lof. "Het lijkt wel of vorig seizoen gewoon doorloopt bij Ajax ondanks het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt."

Pasanen, die het Champions League-duel met Valencia als analist zal volgen, heeft geen contact meer met zijn voormalige ploeggenoten van Ajax. "Ik heb ook geen social media. Daarom vond ik het leuk om vorig jaar als analist bij de Finse tv even terug te zijn bij Ajax, rond de wedstrijd tegen Bayern München", aldus de 39-jarige Scandinaviër. "Een dag na de wedstrijd was ik op Sporpark De Toekomst. Toen kwam ik Cedric van der Gun en Richard Knopper tegen. Leuk om dan even bij te praten."