Danny Blind wijst ‘nieuwe Cristiano Ronaldo’ aan: ‘Hij bezit al die kwaliteiten’

Sadio Mané viel tijdens de verkiezing van de Ballon d'Or afgelopen maandag met een vierde plaats net buiten het podium. De eerste drie plaatsen waren weggelegd voor Lionel Messi, Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo. De vleugelaanvaller van Liverpool hoeft volgens Danny Blind echter niet te wanhopen. De voormalig speler en trainer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal acht de kans groot dat Mané in 2020 wordt uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Bal.

Blind denkt zelfs dat Mané de kwaliteiten heeft om uit te groeien tot de nieuwe Ronaldo van het mondiale voetbal. "Dat is een ding dat zeker is", concludeert Blind in een interview met de Daily Mirror. "Als aanvaller is hij echt geweldig. In alle onderdelen van de voetbalsport blinkt Mané uit. Hij kan doelpunten maken met beide voeten en met zijn hoofd. Daarnaast zorgt Mané voor geweldige assists en is het een ongelooflijke atleet. Ik kan zo nog wel even doorgaan!"

"Mané is de ultieme moderne voetballer", vervolgt Blind zijn lofzang. "Zijn kwaliteiten als speler staan buiten kijf, maar die waanzinnige kwaliteiten weet hij ook nog eens te combineren met fabelachtige sprints op elk moment tijdens een wedstrijd. Daar is zo ontzettend veel kracht voor nodig. Daarvoor moet je op fysiek en mentaal gebied ijzersterk zijn. Mané bezit dan ook al die kwaliteiten."

Messi gaf na afloop van de uitreiking van de Ballon d'Or toe dat hij op Mané had gestemd en Blind snapt wel waarom de spelmaker van Barcelona tot die keuze is gekomen. "Weet je waarom dat is? Omdat geweldige spelers de kwaliteiten van andere geweldige spelers direct herkennen. Ik vergelijk Mané echter niet met Messi, hij lijkt meer op Ronaldo in zijn beste jaren. Ronaldo was fysiek en mentaal ook zo sterk altijd. Mané lijkt te zijn gemaakt van graniet, maar is tevens ontzettend dynamisch. Net als Ronaldo door alle jaren heen. Ik ben dan ook blij dat Mané eindelijk op waarde wordt geschat."

"Mané verdient het om in hetzelfde rijtje te worden geplaatst als de beste aanvaller van de wereld, Messi. Voetballiefhebbers in Europa zouden meer op de prestaties van Mané in de Premier League moeten letten. Zeker omdat het niveau en het tempo daar ongelooflijk hoog is", aldus Blind, die Mané oproept om te gaan oogsten met Liverpool. "Hij moet nu zoveel mogelijk prijzen gaan winnen, te beginnen met het kampioenschap in Engeland."