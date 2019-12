Aanklager voelt mee met PSV-aanvaller maar acht racisme niet bewezen

De aanklager betaald voetbal acht niet bewezen dat er 'Zwarte Piet' is geroepen naar Jong PSV-aanvaller Sekou Sidibe tijdens de uitwedstrijd tegen Helmond Sport (2-3) op 29 november. Sidibe werd naar eigen zeggen racistisch bejegend in Helmond, maar er zijn geen getuigen die zijn verhaal kunnen bevestigen. De aanklager acht het wel aannemelijk dat de jonge PSV'er te maken heeft gehad met racisme tijdens het betreffende duel in de Keuken Kampioen Divisie.

Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond, is boven alles opgelucht. "Ik ben blij dat dit de conclusie is van een uitvoerig onderzoek", stelt de bestuurder maandag in een reactie aan het Eindhovens Dagblad. "Helmond Sport is een club die zich sterk en positief inzet voor de maatschappij." De aanklager kan uit het dossier niet opmaken dat Helmond fouten heeft gemaakt inzake de kwestie-Sidibe.

Sidibe liet na afloop van de uitwedstrijd in Helmond aan bovengenoemde krant weten dat hij wel degelijk was uitgemaakt voor 'Zwarte Piet'. Het bezorgde hem een slecht gevoel, zeker met het oog op het incident rondom Ahmad Mendes Moreira, de aanvaller van Excelsior die racistisch werd bejegend door fans van FC Den Bosch. "Dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd. Daarom werd ik ook boos en dat heb ik ook laten blijken." Sidibe deed melding bij scheidsrechter Sam Dröge, die het voorval vervolgens doorspeelde naar de KNVB.

Helmond startte al snel een onderzoek en kwam tevens met een krachtig statement via de officiële kanalen. "Helmond Sport staat volledig achter het gezamenlijk statement dat het Nederlands betaald voetbal heeft gemaakt. Racisme? Dan voetballen we niet! Wij zijn tegen iedere vorm van geweld, racisme en discriminatie. Wij gaan er alles aan doen om snel scherp te krijgen wat er nu exact is gebeurd. Inmiddels hebben wij al contact met onder meer PSV en de KNVB hierover. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er inderdaad iets gebeurd is wat niet mag en wat wij ook niet willen, dan zullen wij hier zeker tegen optreden."

